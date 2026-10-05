Những tấm lòng vàng 4.10.2026

Chuyển khoản: Ha Van Khanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 2.000.000 đồng; Ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Son Nam: 500.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; Tang Nguyet Anh: 500.000 đồng; Luu Thi Khang: 500.000 đồng; Phan Van Tam: 300.000 đồng; Nguyen Lam Khanh: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Ho Nguyen Ngoc Linh: 500.000 đồng; Di7 7W (Chung Duc Ct): 1.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Minh Vinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Truc Linh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Nguyen Thanh An: 500.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 200.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 300.000 đồng; Tang Hong Dien: 150.000 đồng; Vuong Van Phu: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Thi Ngoc Anh: 100.000 đồng; Anh Dao Tn: 200.000 đồng; Bui Van Hai: 500.000 đồng; Tran Thi Y Nhi: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet Thanh: 400.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 100.000 đồng; Ly Vinh Phuoc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tu: 1.000.000 đồng; Pham Thi Kim Phuong: 200.000 đồng; Tran Quoc Binh: 200.000 đồng; Duong Tran Bao: 1.000.000 đồng; Tran Van Su: 500.000 đồng; Le Thi Bich Dao: 500.000 đồng; Than Thi Ngoc Hang: 1.000.000 đồng; Pham Van Niem: 200.000 đồng; Hue Bao An (Do Ngoc Thuy Ct): 500.000 đồng; Nguyen Thanh Vy: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Ngo Van Khuong: 500.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Luu Hong Son: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 200.000 đồng; Huynh Thien Thao: 500.000 đồng; Le Thi Kim Loan: 300.000 đồng; Ho Thi Xuan: 50.000 đồng; Tran Phuong Thao: 50.000 đồng; Tran Le Huy: 500.000 đồng; Phan Thi Duyen: 50.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 500.000 đồng; Do Ngoc Linh Linh: 100.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Le Nguyen Thanh Tam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Lan Phuong: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gd Bac Hoanh (Tp.Thu Duc, TP.HCM) (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; 2 Chau Miko, Mika (Nguyen Thi Ngoc Thuan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dao Hoc Bang: 500.000 đồng; Ngo Dinh Nguyen Hien: 1.500.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Luu Phuoc Thanh: 1.000.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 500.000 đồng; Huynh Hai: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Huyen (Ngo Thi Bich Huong Ct): 200.000 đồng; Tran Thi Thuy Hang: 1.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Phan Thi Mai Loan: 2.000.000 đồng; Ban doc Thao Dien (Le Huu Binh Ct): 500.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 2.000.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thao: 300.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Do Thanh Dau: 200.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Nguyen Tran Thanh Thao: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 20.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Huynh Thi Thuy Hang: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Thi: 1.000.000 đồng; Chung Quoc Bao: 1.000.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Nguyen Minh Phong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh: 200.000 đồng; Pham Nguyen Ha Phuong: 200.000 đồng;

Giúp chị Nguyễn Thị Thương - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết: Hoàn cảnh khốn khó của người mẹ góa bị hư thận trên Thanh Niên ngày 19.11.2024):

Cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc, (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Nữ (146/59 40D Diệu Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc NN (P.Trung Dung, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ California): 1.000.000 đồng; Hoàng Bách Tùng (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 80.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Dinh Thi Hang: 100.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Phan Quoc Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Tan Dat: 1.000.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Tran Duy Hai: 500.000 đồng; Bac Nam (P.1, Q.3, TP.HCM) (Pham Trong Tien Ct): 500.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Dao Viet Manh: 500.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 500.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Khue: 50.000 đồng; Hoang Thi Thu Nga: 20.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Cong ty Duc Hien (Phung Dinh Hien Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; Anh Dao Tay Ninh: 200.000 đồng; Lam Ngoc Ly: 100.000 đồng; Le Van Tuyen: 50.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Le Thanh Sang: 300.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Vu Duc Sinh: 1.000.000 đồng; Vo Phuc Le: 500.000 đồng; Tran Phuong Thao: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Doan Trong Tri: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.