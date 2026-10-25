CSGT phát hiện 3 ô tô chở thịt không có giấy kiểm dịch tại cửa ngõ TP.HCM

Rạng sáng nay 25.10, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa phối hợp Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp vận chuyển thịt heo, thịt bò và dê đã giết mổ không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Theo đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tổ công tác đã kiểm tra 15 trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ở khu vực cửa ngõ.

CSGT cùng lực lượng kiểm dịch phát hiện xe chở thịt không giấy kiểm dịch vào TP.HCM lúc rạng sáng ẢNH: DIỆU MI

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe ô tô chở tổng cộng 975 kg thịt và sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cụ thể, xe ô tô biển số 50E - 643.xx do ông L.H.Đ (51 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) điều khiển, vận chuyển 296 kg thịt heo đã được chặt, chia nhỏ và lọc riêng thành từng bộ phận.

Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra xe ô tô biển số 60C - 613.xx do ông N.V.C (43 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai) điều khiển, phát hiện trên xe chở 283 kg sản phẩm từ bò, gồm 257 kg thịt bò đã chặt và 26 kg phụ phẩm bò.

Trường hợp còn lại là xe ô tô biển số 60C - 786.xx do anh L.T.N (32 tuổi, ở xã Xuân Định, Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 15 con dê đã giết mổ, tổng khối lượng 396 kg.

Theo lực lượng chức năng, cả 3 trường hợp đều vi phạm hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 204/2026/NĐ-CP ngày 11.6.2026 của Chính phủ.

Kiểm tra 15 xe, lực lượng phát hiện có 3 xe chở thịt động vật không có giấy kiểm dịch ẢNH: DIỆU MI

Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng trường hợp để xử lý theo thẩm quyền. Toàn bộ 975 kg thịt và sản phẩm động vật vi phạm được tiêu hủy.



Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, việc phối hợp kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vi phạm quy định kiểm dịch nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân.