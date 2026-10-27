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    Những tấm lòng vàng 27.10.2026

    Ban CTBĐ
    Ban CTBĐ
    Giúp đỡ 4 chị em Ngô Thị Kim Oanh - Thừa Thiên-Huế cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Xót xa hoàn cảnh 4 em nhỏ mồ côi trên Thanh Niên ngày 24.12.2024):

    Dương Thị Mai (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hưng Thịnh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Nguyễn Thị Hương (Đà Nẵng): 500.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; Anh Phong (Nha Trang): 1.000.000 đồng; Võ Thị Liên (Nha Trang): 2.000.000 đồng; gia đình Tùng - Thảo (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bảo Huy (TP.HCM): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng;

    Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Trinh Hoang Ngoc Ha: 2.000.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; Le Viet Quan: 300.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Tran Nguyen Phuong Anh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Khanh My: 5.000.000 đồng; Le Manh Hung: 1.000.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; Nguyen Son Ha: 500.000 đồng; Tran Van Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huyen: 400.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Ban doc: 50.000 đồng; Le Thi Anh Nguyet: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To, P.22, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nhan: 200.000 đồng; Dao Manh Lan: 300.000 đồng; Di 7 - 7W: 1.000.000 đồng; Tran Van Su: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Phan Thanh Tung: 200.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ban doc: 100.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Chu Minh Ha: 1.000.000 đồng; Tran Kieu Anh: 500.000 đồng; Danh Xuan Nhien: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Tham: 500.000 đồng; Huynh Minh Tam: 200.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Cong Tam: 200.000 đồng; Lam Cat Tuong: 400.000 đồng; Ngo Dinh Anh Kiet: 300.000 đồng; Vo Tan Phap: 100.000 đồng; Phan Minh Tam: 100.000 đồng; Ho Khanh Hoang: 500.000 đồng; Vo Thi Anh: 1.000.000 đồng; Phan Vu Ngoc Truong: 400.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Nguyen Minh Tri: 500.000 đồng; Dam Thanh Hieu: 1.000.000 đồng; Huynh Phong Thanh: 500.000 đồng; Huynh Thuan (Anh Thuan O Loc Vinh): 500.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Danh Huu Thien: 500.000 đồng; Tran Huu Nghia: 1.000.000 đồng; Phan Van Minh: 100.000 đồng; Huyen My: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Ha: 1.000.000 đồng; Le Tan Len: 1.000.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 400.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 400.000 đồng; Nguyen Thao Linh: 500.000 đồng; Le Thi Thanh Mai: 300.000 đồng; Tran Dinh Dung: 200.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8) - Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Tran Phuong Thao: 12.097 đồng; Nguyen Vu Hien: 2.000.000 đồng; Ngo Trong Duc: 2.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Ta Thi Phuoc Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Vanh Dzo (Cao Xuan Long Ct): 150.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Ngo Kim Loan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 4.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Co Anh Da Lat (Truong Thi Phuong Chi Ct): 1.000.000 đồng; Phung Dinh Hien: 2.000.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 1.000.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 1.000.000 đồng; Huynh Cong Dat: 400.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Luu Thanh Bao: 1.000.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Quynh Trang: 300.000 đồng; Cao Thi Thanh Truc: 500.000 đồng; Trong Hai: 400.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Doan: 4.000.000 đồng; Chu Thi Hien: 50.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 2.000.000 đồng;

    Giúp đỡ em Trần Quỳnh Anh - Quảng Nam cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Bé gái 9 tuổi bị u xương cần giúp đỡ trên Thanh Niên ngày 7.1.2025):

    Bảo Châu, Gia Hân, Gia Huy (Q.Bình Tân, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (74 Trần Thủ Độ, Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

    Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


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