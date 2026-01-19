Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 19.1.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
19/01/2026 09:55 GMT+7

Giúp ông Nguyễn Tấn Lực - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Người đàn ông bị tai biến chật vật nuôi con nhỏ trên Thanh Niên ngày 17.7.2024):

Chuyển khoản: Dalat: 100.000 đồng; Ton Nu Thu Ha: 200.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 500.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 400.000 đồng; Nguyen Thai Tin: 100.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 20.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Tran My Dung, Chu Minh Ha: 600.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Co Phan Thi Thu (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Bạn đọc giúp Đào Thái Trọng - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Gia cảnh bi đát của một chàng trai hiếu thảo ; trên Thanh Niên ngày 5.1.2021, tiếp theo):

Bình luận (0)

