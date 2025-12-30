Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 30.12.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
30/12/2025 08:31 GMT+7

Giúp em Nguyễn Hoàng Thành Công - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Hoàn cảnh khốn cùng của cậu học trò xin được cứu giúp trên Thanh Niên ngày 5.7.2025):

Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thanh Hường (Hà Nội): 500.000 đồng; Nguyễn Thành Đông (P.3, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, Califonia): 800.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; ông bà Nguyễn Văn Long, Huỳnh Thị Giàu (333/16/32C Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 10.000.000 đồng; cô Thái Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Chị Phước An (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Phuc Huy: 2.000.000 đồng; Pham Thanh Son: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Dang Anh Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Van Cuong: 200.000 đồng; Nguyen Van Nam: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Hoang Thi Nam Huong: 300.000 đồng; Tran Quang Hai: 100.000 đồng; Duong Ky Hien: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Chi Duong: 200.000 đồng; Bui Thi Tuong Van: 300.000 đồng; Huynh Huyen Tran: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hong Bao Khuyen: 100.000 đồng; Tran Chi Kien: 100.000 đồng; Ngo Tuan Son: 500.000 đồng; Bui Thi Kim Hien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Tran Huu Hai: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Hoang Anh: 1.000.000 đồng; Do Chi Tung: 200.000 đồng; Le Viet Quan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Duc Minh: 200.000 đồng; Nguyen Duc Vui: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Binh Ha: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 1.000.000 đồng; Tran Xuan Hong: 500.000 đồng; Ly Thi Thanh Trang: 300.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gia Ðình Trinh Thi Hanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thom: 500.000 đồng; Tran Huu Loc: 1.000.000 đồng; Tran Quoc Thanh: 200.000 đồng; Do Minh Hong: 500.000 đồng; Nguyen Phuong Vy: 200.000 đồng; Do Thai Tung: 100.000 đồng; Nguyen Huu Phuc: 1.000.000 đồng; Huynh Bao Dang Khoa: 100.000 đồng; Nguyen Thi Minh Phuong: 500.000 đồng; Le Thanh Dung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Le Thi Kim Lien: 500.000 đồng; Hoang Van Tuan: 2.000.000 đồng; Huynh My Tien: 1.000.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 100.000 đồng; Phan Thi Hong Diem: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Van My Phuc: 200.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Le Hong Ngoc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tong Thi Hai Thu: 500.000 đồng; Duong Tu Nhi: 300.000 đồng; Pham Van Hao: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Son: 100.000 đồng; Ha Ngoc Ly: 500.000 đồng; Cong Ty Co Phan Zion: 45.676 đồng; Le Thi Diem Uyen: 500.000 đồng; Pham Minh Toan: 500.000 đồng; Ho Cong Hoai An: 200.000 đồng; Gd Bac Hoanh (TP.Thu Duc) (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc An: 10.000 đồng; Mai Duc Dung: 200.000 đồng; Pham Dinh Phu: 200.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 500.000 đồng; Le Nhat Huong: 200.000 đồng; Huynh Dang Dinh: 50.000 đồng; Do Doan Vinh Danh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Minh Tam: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Vu Thi Dung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui The Sang: 1.000.000 đồng; Le Manh Hung: 200.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 200.000 đồng; Lam Trach Quyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi An Ha: 1.000.000 đồng; Pham Le Huy: 100.000 đồng; Doan Thu Trang: 50.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Ngo Minh Phuong: 100.000 đồng; Pham Thi Bich Hang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh (Nguyen Thi Le Xuan Ct): 500.000 đồng; Tran Duy Hai: 500.000 đồng; Phu Thi Linh: 50.000 đồng; Di 7 - 7W (Chung Duc Ct): 1.000.000 đồng; Tran Thi Le Hien: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Minh: 100.000 đồng; Nguyen Vinh Xuan Han: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Van Tai: 1.000.000 đồng; Co Phuong Bach Dn (Tran Thi Ngoc Phuong Ct): 500.000 đồng; Tran Thi Kim Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tuan Kiet: 200.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Pham Huu Viet: 100.000 đồng; Pham Phuoc Thien: 500.000 đồng; Phan Thi Kim Huong (Phu Nhuan): 500.000 đồng; Le Hoang Dieu: 100.000 đồng; Nguyen The Huu: 200.000 đồng; Ngo Khai Hoan: 500.000 đồng; Phan The Hung: 200.000 đồng; Vu Viet Hung: 100.000 đồng; Vo Phuc Le: 300.000 đồng; Tran Van Boon: 500.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 300.000 đồng; Nguyen Huynh Thuy Phuong: 500.000 đồng; Nguyen The Trang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Ha: 500.000 đồng; Luu Manh Thuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Ha: 500.000 đồng; Don Thi Thu Huyen: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 200.000 đồng; Nguyen Doan Thanh Nhan: 500.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Le Tan Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Trinh: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

