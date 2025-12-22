Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 22.12.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
22/12/2025 07:58 GMT+7

Giúp cháu H Như Ý Niê - Đắk Lắk (nhân vật được đề cập trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ Ê Đê còn 300.000 đồng, đau đớn mong có tiền cứu con trên Thanh Niên Online ngày 29.6.2024):

Chuyển khoản: Ho Thi Tuong Vi: 100.000 đồng; Chu Quang Luong: 200.000 đồng; Phuong Thi Thu Thao: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Vuong Buu Linh: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 100.000 đồng; Tran Trung Kien: 81.000 đồng; Nguyen Van Son: 100.000 đồng; Le Thi Thu Hang: 100.000 đồng; Doan Ngoc Thuy Anh: 300.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Nguyen My Huy Thach: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thanh Thao: 300.000 đồng; Pham Thanh Loan: 200.000 đồng; Ngo Ngoc Luan: 300.000 đồng; Ngo Ngoc Luan: 2.000 đồng; Dao Xuan Truong: 200.000 đồng; Nguyen Chuong Thien: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vien Huynh Tinh Nhu: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Thuy Dung: 300.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Anh Tuan: 100.000 đồng; Quan Vien Ha: 1.550.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 200.000 đồng; Doan Quang Quyen: 1.000.000 đồng; Duong Thanh Hong Ngoc Diep: 300.000 đồng; Mai Duc Thinh: 50.000 đồng; Tran Truc Mai: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Duc Phu: 500.000 đồng; Le Huy Thanh: 500.000 đồng; Hoang Kim Phuong: 100.000 đồng; Tran Dac Trung: 500.000 đồng; Cao Quang Huan: 300.000 đồng; Ta Hong Nguyen: 100.000 đồng; Nguyen Hong An: 50.000 đồng; Duong Quang Thanh: 500.000 đồng; Ha Thu Trang: 500.000 đồng; Le The Song: 500.000 đồng; Chau Thang Tha: 50.000 đồng; Tran Minh Dat: 100.000 đồng; Ho Hoang Son: 500.000 đồng; Dang Thi Hong Hien: 500.000 đồng; Truong Le Anh Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Huy Tien: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng; Truong Minh Thin: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Hao: 50.000 đồng; Le Xuan Hoang: 300.000 đồng; Vo Tan Luc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Thanh Tram: 200.000 đồng; Hong Trieu Phuc: 200.000 đồng; Bui Thi Thanh Huong: 200.000 đồng; Nguyen Van Tu: 100.000 đồng; Nguyen Van Nho: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Duong Ngoc Chung: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Tuyet: 200.000 đồng; Vu Manh Cuong: 200.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Đức Ngọc Duy - Kon Tum cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Nỗ lực để vào đại học của cậu học trò bị ung thư xương trên Thanh Niên ngày 1.7.2024):

Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Sang Cúc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Thanh Hường (Hà Nội): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phương Nhi (TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tích Thiện (Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Phước Thiện (Đà Nẵng): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Tran Thi Loi: 300.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Co Kim Thanh, Thu Huong (Nguyen Thi Hong Phuc Ct): 1.500.000 đồng; Phan Thi Lan Ngoc: 500.000 đồng; Giang Thanh Dat: 100.000 đồng; Phan Thi Hong Hiep: 200.000 đồng; Co Yen (Thach Yen Trang Ct): 500.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

