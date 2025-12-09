Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 9.12.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
09/12/2025 07:47 GMT+7

Giúp cháu H Như Ý Niê - Đắk Lắk (nhân vật được đề cập trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ Ê Đê còn 300.000 đồng, đau đớn mong có tiền cứu con trên Thanh Niên Online ngày 29.6.2024):

Chuyển khoản: Nguyen Tan Phuoc: 200.000 đồng; Le Van Tai: 1.000.000 đồng; Nguyen Vu Khai: 2.000.000 đồng; Ngo Thi Thu Ha: 1.000.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Pham Duc Hau: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Huyen Trang: 200.000 đồng; Vuong Ba Hau: 100.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 500.000 đồng; To Dinh Menh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Nhat: 200.000 đồng; Nguyen Trong Dat: 1.000.000 đồng; Nguyen Huy An: 500.000 đồng; Nguyen Bich Dien An: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Loan: 100.000 đồng; Le Quang Hai: 200.000 đồng; Mai Thi Cam Chi: 300.000 đồng; Nguyen Tru Gian: 100.000 đồng; Dang Van Si: 300.000 đồng; Phung Thi Chau Quyen: 300.000 đồng; Vu Quang Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 100.000 đồng; Le Tri Thong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Ngoc Phuong Anh: 200.000 đồng; Nguyen Van Can: 500.000 đồng; Nguyen Trong Liem: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Quynh: 300.000 đồng; Tran Thi Lan Huong: 500.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 500.000 đồng; Nong Thi Ngoc Tram: 500.000 đồng; Truong Quoc Binh: 3.000.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Chi Hung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Huynh Bao Dang Khoa: 200.000 đồng; Dinh Cong Hung: 500.000 đồng; Tran Vu Hao Giang: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Trong Hien: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Duy Hung: 500.000 đồng; Nguyen Van Cuong: 200.000 đồng; Nguyen Minh Long: 500.000 đồng; Nguyen Chi Linh: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gd Bac Hoanh (TP.Thu Duc): 500.000 đồng; Nguyen Van Tuan: 50.000 đồng; Cao Huu Danh: 200.000 đồng; Vu Quoc Hoan: 200.000 đồng; Thai Van Phuoc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Truong Vu Hanh: 500.000 đồng; Tran Thi Hong: 100.000 đồng; Bui Khac Thuan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van: 500.000 đồng; Luu Thanh Bao: 1.000.000 đồng; Tran Thi Kieu Nhi: 200.000 đồng; Khau Quoc Thien Kim: 500.000 đồng; Pham Quang Dong: 200.000 đồng; Tuong Thi Hong Lan: 200.000 đồng; Le Minh Bao Lam: 100.000 đồng; Cao Trong Tuan: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Xem thêm bình luận