Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 10.11.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
10/11/2025 07:48 GMT+7

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước đã đóng góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phạm Huy Lệ Thúy (P.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Văn Nhẫn (P.Vườn Lài, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Thanh (P.Bình Đông, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Diệu Châu (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phạm Việt Quang (P.Tân Định, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Hoàng Thị Thanh Tuyền (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM): 500.000 đồng; Bùi Quốc Hùng (Lê Văn Quới, Q.Bình Tân, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Thị Thuân (P.Đức Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Khánh Đăng (Thủ Đức): 500.000 đồng; Đặng Minh Mẫn, Đặng Minh Đăng (Cali): 30.000.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 100.000 đồng; bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 500.000 đồng; Hương Mai (bang Indiana): 5.222.000 đồng;

Chuyển khoản: Mai Thi Minh Hau: 1.000.000 đồng; Ba Do Thi Ngoc Huong va Bich Nga (Bui Thi Bich Nga Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Bao Tran: 200.000 đồng; Nguyen Cong Ai (Nguyen Thi Thu Ha Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 2.000.000 đồng; Ho Hoa My: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 200.000 đồng; Bui Dac Ngoc: 500.000 đồng; Giang Thi Kim Minh: 2.000.000 đồng; Nguyen Van Nam: 300.000 đồng; Ta Van Duc: 30.000.000 đồng; Luu Van Duoc: 500.000 đồng; Truong Th Le Van Nhung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 200.000 đồng; Tran Mai Cam Linh: 8.600.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Le Thi Ha Vy: 200.000 đồng; Phan Thanh Tri: 300.000 đồng; Nguyen Son Ha: 500.000 đồng; Nguyen Son Ha (Ct Them Lan 2): 500.000 đồng; Le Van Minh: 1.000.000 đồng; Giang Thi Kim Minh: 2.000.000 đồng; Giang Thi Kim Minh: 1.000.000 đồng; Bich Son (Bui Thi Bich Nga Ct): 1.000.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Cong Ty TNHH TV Va PT Giao Duc Quoc Te: 40.000.000 đồng; Tran Thi Thuy Nhi: 1.000.000 đồng;

Giúp em Lê Huỳnh Anh Đức - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ trên Thanh Niên ngày 26.6.2024):

Chuyển khoản: Ach: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Thanh Trung: 100.000 đồng; Chung Que Khai: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Tho: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Cam Dieu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Thao Trang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 200.000 đồng; Dao Thi Hue: 1.500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thao: 500.000 đồng; Nguyen Thi Soi: 100.000 đồng; Nguyen Tat Thang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Thi Bich Hanh: 300.000 đồng; Pham Thi May: 1.000.000 đồng; Le Phu Trang: 50.000 đồng; Pham Thi Xuan Nhung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thi Diem Trang: 300.000 đồng; To Thi Thuy Hang: 150.000 đồng; Ngo Thi Phuong Hanh: 200.000 đồng; Ngo Thi Lai: 200.000 đồng; Do Quang Anh: 500.000 đồng; Dam Dac So: 100.000 đồng; Nguyen Tien Thang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Luyen: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


Tin liên quan

Những tấm lòng vàng 27.10.2025

Những tấm lòng vàng 27.10.2025

Giúp em Lê Huỳnh Anh Đức - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ trên Thanh Niên ngày 26.6.2024):

Những tấm lòng vàng 13.10.2025

Những tấm lòng vàng 6.10.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tấm lòng vàng bão lũ Báo Thanh Niên chia sẻ khó khăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận