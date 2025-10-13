Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 13.10.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
13/10/2025 08:49 GMT+7

Giúp em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Xin cứu giúp ước mơ của cô bé nghèo hiếu học trên Thanh Niên ngày 24.6.2024):

Chuyển khoản: Le Thi Hong Phuc: 100.000 đồng; Pham Thi Kim Phuong: 100.000 đồng; Tran Viet Han Huyen: 1.000.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Le Van Si: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Thanh: 500.000 đồng; Bui Quoc Hung: 500.000 đồng; Mai Thi Cam Chi: 300.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Hoang Thi Tho: 100.000 đồng; Vu Thi Lan Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Binh Son: 200.000 đồng; Do Van Phuong: 100.000 đồng; Quang Tan: 100.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 500.000 đồng; Nguyen Van Soai: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuong Vi: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Uyen: 20.000 đồng; Cao Van Hop: 500.000 đồng; Tran Van Tien: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Le Thanh Han: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vu Hoang Yen: 500.000 đồng; Pham Hoang Vinh: 100.000 đồng; Le Thi Minh Nguyet: 500.000 đồng; Nguyen Van Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Lien: 40.000 đồng; Hoang Hong Anh: 500.000 đồng; Hoang Hong Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tong Cong Ty Buu Dien Viet Nam: 10.000.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Dao Uyen Tran: 500.000 đồng; Nguyen Pham Minh Hieu: 100.000 đồng; Nguyen Duy Thanh: 1.000.000 đồng; Vo Thi Anh Nguyet: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Vu Thang: 50.000 đồng; Trinh Quoc Vinh: 750.000 đồng; Phan Thai Hai Yen (Vo Thi Thanh Ct): 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tra Tien Hung: 300.000 đồng; Tra Tien Hung: 300.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Gia Dinh Jlmochi (Nguyen Thi Ngoc Lan Ct): 1.000.000 đồng;

Giúp ông Nguyễn Ngọc Giỏi - Phú Yên cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Người đàn ông vất vả nuôi 4 cháu ngoại trên Thanh Niên ngày 25.6.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Thị Thu Vân (Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Nam Cường (cán bộ công an hưu trí): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc N.N (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; chị Trần Phương Chi (Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Nhân (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Phong (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Nguyen Van Duoc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Nha Uyen: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ho Thi Kim Anh: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 500.000 đồng; Duong Duc Ha: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hoa: 1.000.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Sinh (My Tho, Tien Giang): 2.000.000 đồng; Phan Nhu Mai: 200.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hien: 300.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Van Thi Bich Dao: 1.000.000 đồng; Quach My Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Duc Tiep: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 30.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Tran Viet Han Huyen: 1.000.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; Nguyen Thi Yen Nhi: 50.000 đồng; Vo Dang Khoa: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Tan Tai: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Trong Hai: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

