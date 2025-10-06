Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 6.10.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
06/10/2025 07:50 GMT+7

Giúp em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Xin cứu giúp ước mơ của cô bé nghèo hiếu học trên Thanh Niên ngày 24.6.2024):

Chuyển khoản: Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Nguyen Hong Sang: 300.000 đồng; Pham Van Dong: 500.000 đồng; Pham Nguyen Vinh Quang: 50.000 đồng; Nguyen Duc Hau: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Bach Yen: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Doan Nam Phuoc: 50.000 đồng; Duong Thi Diem Trang: 300.000 đồng; Pham Minh Tien: 100.000 đồng; Doan Tan Manh: 100.000 đồng; Pham Van Dong: 100.000 đồng; Nguyen Vo Huu Nhan: 1.000.000 đồng; Vo Duy Phuong: 100.000 đồng; Dang Quang Hung: 1.000.000 đồng; Do Thanh Minh: 1.000.000 đồng; Nguyen Dinh Trung: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Dao: 100.000 đồng; Huyen Ton Nu Doan Hoi: 500.000 đồng; Vo Viet Hai: 500.000 đồng; Vu Anh Dung: 3.000.000 đồng; Vo Van Tung: 500.000 đồng; Ha Van Thanh: 500.000 đồng; Pham Van Tan: 100.000 đồng; Pham Ngoc Tuan: 3.000.000 đồng; Nguyen Anh Vu: 500.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Ly Huu Cang: 1.000.000 đồng; Nguyen Trung Trong: 500.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 200.000 đồng; Huynh Chi Sil: 500.000 đồng; Vo Xuan Tinh: 500.000 đồng; Trinh Ba Cuong: 100.000 đồng; Tran Quoc Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 200.000 đồng; Nguyen Hao Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Thich: 1.000.000 đồng; Nguyen Duy Hung: 3.000.000 đồng; Le Minh Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Ba Nhat Thanh: 200.000 đồng; Huynh Thi Chin Chang: 1.000.000 đồng; Tran Thanh Duoc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Huong: 400.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 500.000 đồng; Bui Thanh Tinh: 100.000 đồng; Luu Dinh Cuong: 3.000.000 đồng; Nguyen Huu Hung Phi: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hoang: 500.000 đồng; Duong Van Nhung: 500.000 đồng; Nguyen Van De: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Hoang: 100.000 đồng; Mai Huong: 200.000 đồng; Giang Thanh Long: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 2.000.000 đồng; Vuong Tinh Mach: 300.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Do Thanh Tung: 500.000 đồng; Mai Duc Trong: 200.000 đồng; Nguyen Tien Thoi: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Hong Thuy: 500.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Tran Le Dan Thuan: 300.000 đồng; Truong Quoc Dat: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 300.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Truong Hoang Minh: 200.000 đồng; Truong Minh Hoang: 1.000.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 400.000 đồng; Nguyen Van Lanh: 200.000 đồng; Dau Quang Vinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; Tran Thanh Tuan: 100.000 đồng; Phan Tien Hung: 200.000 đồng; Nguyen Quang Thong: 500.000 đồng; Vo Duc Hien: 400.000 đồng; Le Van Trung: 1.000.000 đồng; Phan My Phuong: 200.000 đồng; Phan Quang Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tran: 300.000 đồng; Le Tan Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Manh Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Tran Binh An: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Thao: 100.000 đồng; Nguyen Huu Trinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen The Trang: 200.000 đồng; Nguyen Thi My Phu: 500.000 đồng; Le Ngoc Liem: 500.000 đồng; Tran Van Ngoc: 100.000 đồng; Nguyen Ha My Hanh: 5.000.000 đồng; Nguyen Thuy Cang: 200.000 đồng; Ho Xuan Long: 500.000 đồng; Nguyen Cong Do: 3.000.000 đồng; Nguyen Tan Dat: 200.000 đồng; Phan Quoc Hung: 500.000 đồng; Thay Le Anh Duc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoang: 100.000 đồng; Nguyen The Huu: 200.000 đồng; Nguyen Huu Chan: 500.000 đồng; Ha Thi Viet Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Khang: 5.000.000 đồng; Truong Phan Vu Au: 300.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Mai: 200.000 đồng; Pham Phuoc Thien: 500.000 đồng; Ho Tuan Buu: 350.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Do Manh Truong: 100.000 đồng; Tran Thien Vu: 150.000 đồng; Duong Thanh Tien: 500.000 đồng; Kathy (Tran Thi Thi Phuong Ct): 1.000.000 đồng; Hoang Thach Bac: 100.000 đồng; Dang Xuan Hung: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh Hung Citad: 500.000 đồng; Huynh Van Bac: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Tien Nghiep: 100.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Quynh Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Thanh Thanh: 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tran Xuan Hong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Thanh Tung: 300.000 đồng; Ly Thi Phuong Thao: 50.000 đồng; Con Chau Ba Bui Thi Viet: 1.000.000 đồng; Tran Minh Thy: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nga: 1.000.000 đồng; Tran Duy Tai: 1.000.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngan: 50.000 đồng; Nguyen Van Tien: 120.000 đồng; Do Gia Hiep: 1.000.000 đồng; Vo Thi Kim Xuyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Nha: 200.000 đồng; Phat Tu Duc Tam (Nguyen Thi Le Ct): 5.000.000 đồng; Le Van Duy An: 500.000 đồng; Ho Phi Long: 400.000 đồng; Tran Cay: 4.000.000 đồng; Le Nguyen Quoc Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Tien: 100.000 đồng; Tran Quang Thai: 200.000 đồng; Pham Anh Ngoc: 50.000 đồng; Tran Huu Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Suong: 500.000 đồng; Lam Cat Tuong: 500.000 đồng; Le Minh Tan: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Tu: 100.000 đồng; Le Thi Thuy: 200.000 đồng; Le Tan Tai: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Trinh Thi Nhuong: 30.000 đồng; Tran Le Lan: 300.000 đồng; Le Nguyen Phuong Loan: 200.000 đồng; To Nhat Nam: 10.000.000 đồng; Le Sy Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Thuy Chinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Chien Chinh: 500.000 đồng; Le Nguyen Minh Quan: 1.000.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Tran Nguyen Trinh Khang: 79.679 đồng; Vu Quoc Tuan: 500.000 đồng; Anh Dao: 200.000 đồng; Truong Hieu Nghia: 2.000.000 đồng; Trinh Nam Trung: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Loc: 3.000.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Nguyen Phan Hoang Tram: 1.000.000 đồng; Bui Ngoc Hai (Ngo Quynh Huong Ct): 500.000 đồng; Bui Thi Ngoc Thao: 300.000 đồng; Nguyen Huynh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Huong Xuan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Nhut: 50.000 đồng; Le Thi Thanh Ha: 100.000 đồng; Pham Tan Nhat: 200.000 đồng; Phan Nho: 100.000 đồng; Vo Tran Duy Tan: 100.000 đồng; Truong Quoc Thang: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tong Thi Le Giao: 300.000 đồng; Vo Ngoc Anh Thao: 200.000 đồng; Dao Thi Hue: 1.000.000 đồng; Nguyen Vinh Quang: 500.000 đồng; Nguyen Chi Hai: 200.000 đồng; Vu Hung: 250.000 đồng; Doan Phuoc Truong: 100.000 đồng;

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Giúp em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Xin cứu giúp ước mơ của cô bé nghèo hiếu học trên Thanh Niên ngày 24.6.2024):

