Những tấm lòng vàng 29.9.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
29/09/2025 07:58 GMT+7

Giúp em Đinh Hải Châu - Yên Bái cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nữ sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ; trên Thanh Niên ngày 21.6.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Dinh Van Hau: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Ngoc Nguyen Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tra Tien Hung: 300.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Minh Trường - Bình Phước cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Con muốn sống: Xót xa người cha nghèo bán lúa non để cứu con; trên Thanh Nien Online ngày 23.6.2024):

Ông Trịnh Cường (TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 250.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Ha Vinh Phuc: 200.000 đồng; Vuong Thi Nguyen Thao: 500.000 đồng; Ho Thanh Cuong: 300.000 đồng; Pham Phi Truong: 500.000 đồng; Dao Thi Mong Huyen: 200.000 đồng; Dang Van Si: 300.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 100.000 đồng; Tran Tan Tien: 50.000 đồng; Dang Van Trung: 500.000 đồng; Nguyen Duy Sinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Tri Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuan: 200.000 đồng; Vo Van Hau: 1.000.000 đồng; Le Hai My: 200.000 đồng; Le Ngoc Nghi: 300.000 đồng; Dang Hong Quy: 1.000.000 đồng; Than Thi Ngoc Hang: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Tran Thi Bich: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Anh Huy: 3.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 150.000 đồng; Dang Tan Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Minh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Le Thi Thu Hang: 100.000 đồng; Vo Chi Tin: 300.000 đồng; Nguyen Van Viet: 500.000 đồng; Duong Thanh Hong Ngoc Diep: 300.000 đồng; Le Ngoc Phuong Anh: 200.000 đồng; Le Tien Thinh: 200.000 đồng; Le Xuan Hung: 100.000 đồng; Nguyen Hong An: 50.000 đồng; Ly Thi Thanh Trang: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Hao: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng;

Giúp em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Xin cứu giúp ước mơ của cô bé nghèo hiếu học; trên Thanh Niên ngày 24.6.2024):

Đỗ Đức Chính (USA): 1.000.000 đồng; dì Tư (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

