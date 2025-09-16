Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 16.9.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
16/09/2025 08:21 GMT+7

Giúp em Đinh Hải Châu - Yên Bái cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nữ sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ trên Thanh Niên ngày 21.6.2024; tiếp theo):

Chuyển khoản: Le Minh Hieu: 100.000 đồng; Huynh Van Phuong: 300.000 đồng; Duong Duc Hoang: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Kim Gioi: 200.000 đồng; Nguyen Dang Thanh Vinh: 100.000 đồng; Tran Thanh Tu: 300.000 đồng; Huynh Thi Xung: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Duc Thien: 50.000 đồng; Nguyen Thi Quyen: 100.000 đồng; Vo Quang Dung: 500.000 đồng; Nguyen Quynh Hoa: 100.000 đồng; Le Tuyet Tran: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Lieu: 500.000 đồng; Le Pham Kim Thuy: 200.000 đồng; Tran Ngoc Bach: 100.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 100.000 đồng; Nguyen Trung Hieu: 300.000 đồng; Anh Hung Hue (So 22 Nguyen Dinh Thi, Khu Do Thi Ecorivers, Khu 15, P.Hai Tan, Tp Hai Duong): 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TPHCM): 150.000 đồng; Duong Thi Van: 100.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Giao: 1.000.000 đồng; Le Van Quy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hoa: 1.000.000 đồng; Vc Tu Anh-Tuan Hung: 3.000.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 300.000 đồng; Tran Trung Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Danh: 500.000 đồng; Nguyen Huynh: 100.000 đồng; Tran Duy Hai: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

