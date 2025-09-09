Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 9.9.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
09/09/2025 13:41 GMT+7

Giúp em Hoàng Tuấn Thành - Quảng Bình cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết NLMT - Con đau nuôi mẹ bệnh và giấc mơ dược sĩ; trên Thanh Niên ngày 19.06.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tu: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Pham Thi Bich Lien: 300.000 đồng; Phan Lam Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tra Tien Hung: 300.000 đồng;

Giúp em Đinh Hải Châu - Yên Bái cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết NLMT - Nữ sinh giỏi cấp tỉnh, hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ; trên Thanh Niên ngày 21.06.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Bảo Huy (Đà Nẵng): 200.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong (Q.3): 250.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Manh: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 300.000 đồng; Huynh Tan Tai: 500.000 đồng; Tran Tuan Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; Tran Ngoc Dung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dao Thi Phuoc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Huu Nhan: 200.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Vu Van Tinh: 50.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Duong Quang Long: 100.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 500.000 đồng; Bui Thanh Anh: 200.000 đồng; Pham Tuan Duong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Ngan: 5.000.000 đồng; Vo Van Tien: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Giau: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Quoc Trung: 50.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Duong Thanh Cao: 1.000.000 đồng; Nguyen Binh Minh: 200.000 đồng; Le Xuan Duc: 200.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 800.000 đồng; Nguyen Phuong Thanh: 200.000 đồng; Tran Tuan Kiet: 500.000 đồng; Chung Hung Nghi: 200.000 đồng; Tran Quang Thai: 1.300.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; Ha Van Thanh: 500.000 đồng; To Le Tan Dat: 120.000 đồng; Nguyen Thi Kim Tram: 500.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; Do Minh Tien: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh Thi: 100.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; La Hong Son: 500.000 đồng; Vo Thanh Kham: 1.800.000 đồng; Le Dinh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Truong Thien: 500.000 đồng; Vo Thanh Kham: 2.000 đồng; Pham Nguyen Thanh Truc: 200.000 đồng; Le Tan Khoa: 100.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; Vu Cao Phi: 3.000.000 đồng; Le Gia Huy: 100.000 đồng; Pham Dac Nghia: 100.000 đồng; Mai Thi Thanh Huong: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Ngoc Quang: 10.000 đồng; Nguyen Minh Triet: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phan Anh Phong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Trinh Chau: 100.000 đồng; Pham Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Huynh Van Khai: 500.000 đồng; Tran Thi Tan Ha: 200.000 đồng; Mai Huu Ngoc: 500.000 đồng; Uyen Nghi Ptnk Hcm (Tran Minh Quyen Ct): 1.000.000 đồng; Le Van Kieu - Binh Chanh (Bui Hai Hoa Ct): 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha Giang: 500.000 đồng; Nguyen Van My Phuc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tien: 300.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Doan Duc Triet: 10.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hien: 200.000 đồng; Trinh Khac Noi: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Bui Thi Hang: 500.000 đồng; Nguyen Quang Nhat: 500.000 đồng; Vu Nguyen Tuyet Nhung: 500.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Tho: 2.000.000 đồng; Dang Thi Nga: 100.000 đồng; (còn tiếp).

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

