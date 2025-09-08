Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 8.9.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
08/09/2025 08:39 GMT+7

Giúp em Nguyễn Thị Ngọc Hương - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin cứu mẹ con với, con sợ mồ côi lắm!; trên Thanh Niên ngày 18.6.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Thay Nghia - Co Xuyen (Le Thi Ngoc Tram Ct): 150.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Bach Le Anh Thu: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thuy: 2.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Trong Hai: 500.000 đồng; Doan Thi Huong Quynh: 500.000 đồng;

Giúp em Hoàng Tuấn Thành - Quảng Bình cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi: Con đau nuôi mẹ bệnh và giấc mơ dược sĩ; trên Thanh Niên ngày 19.6.2024):

Cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chị Hai Thân (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Lê Thị Tâm Hồng (Quận 10, TP.HCM): 200.000 đồng; Anh Thắng (Q.12, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Thùy Dung + Nhật Nguyên (Hải Châu, Đà Nẵng): 200.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Ngo Quang Manh: 1.000.000 đồng; Le Minh Chau: 50.000 đồng; Le Viet Quan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Truc: 200.000 đồng; Truong Binh Quoi: 10.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Duong Thi Yen Ngoc: 150.000 đồng; Nguyen Thuy Thanh Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; Chau Do Trong Qui: 100.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi An Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thi Hang Nga: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Loi: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Vu Hien: 1.000.000 đồng; Mai Thanh Tung: 50.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet Thanh: 300.000 đồng; Nguyen Truong Thien Vu: 100.000 đồng; Vo Xuan Tung: 100.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Tieu Ai Nhi: 1.000.000 đồng; Cao Xuan Loan: 200.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Lien: 1.000.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Kieu Mai Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Huu Duc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tram: 100.000 đồng; Ngo Thi Minh Thu: 100.000 đồng; Huynh Thi Lan Dai: 500.000 đồng; Le Thi Minh Hang: 3.000.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Ha Thi Thanh Huong: 100.000 đồng; Lam Kim Cuc: 500.000 đồng; Hoang Dieu Hanh: 100.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 400.000 đồng; Phan Thi Thu Va Van Nien: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa,Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


