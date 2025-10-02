Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 2.10.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
02/10/2025 08:59 GMT+7

Giúp em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Xin cứu giúp ước mơ của cô bé nghèo hiếu học trên Thanh Niên ngày 24.6.2024):

Nguyễn Thị Hoàng (173 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thanh Danh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc N.N (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; giáo viên hưu trí (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Hoi: 2.000.000 đồng; Nham The Duyet: 100.000 đồng; Phan Viet Phuong: 200.000 đồng; Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Dang Anh Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Van Thao: 500.000 đồng; Pham Thanh Son: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Phu Hoa: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Tran Minh Chuong: 1.000.000 đồng; Kieu Thai Binh: 200.000 đồng; Luu Vi Quyen: 100.000 đồng; Pham Tri Quan: 100.000 đồng; Nguyen Van Dan: 600.000 đồng; Nguyen Van Quyen: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Luong Van Hung: 500.000 đồng; Nguyen Khac Hung: 500.000 đồng; Quan Van On: 200.000 đồng; Nguyen Duc Manh: 50.000 đồng; Dinh Thi Anh Tuyet: 300.000 đồng; Nguyen Phuong Diem: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Thi Thu Hien: 200.000 đồng; Dang Cam Tu: 50.000 đồng; Vo Thanh Boan: 500.000 đồng; Tran Ngoc Minh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thuy Van Ngoc: 200.000 đồng; Mai Nguyen Vu: 20.000 đồng; Nguyen Huu Nhan: 200.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Tran Duc Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 500.000 đồng; Ho Van Trung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Xuan Nam: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bay: 750.000 đồng; Dang Hong Quy: 500.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; Dang Thien Hai: 250.000 đồng; Do Manh Truong: 100.000 đồng; Trinh Thuy Trang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Minh Duc: 200.000 đồng; Nguyen Van Tuyen: 500.000 đồng; Nguyen Van Toan: 100.000 đồng; Nguyen Manh Hung: 500.000 đồng; Vo Thi My Linh: 200.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Tran Van Cuu: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Luan: 10.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Nghi: 1.000.000 đồng; Nguyen Van: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Tran Van Binh: 2.000.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Tuyet Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Van My Phuc: 200.000 đồng; Tran Thi Nhu Tuyet: 1.000.000 đồng; Vu Kim Lan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Trong Nghia: 200.000 đồng; Nguyen Dao Hong Nhung: 50.000 đồng; Truong Van Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Son: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Kha: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Loc: 200.000 đồng; Duong Thi Van: 100.000 đồng; My Liet - Bo Ky Thuat: 500.000 đồng; Trinh Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Hung: 500.000 đồng; Bui Hong Thao: 200.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Vo The An: 1.000.000 đồng; Ho Thi Van Hanh: 200.000 đồng; Le Thi Kim Thanh: 200.000 đồng; On Thuy Hong: 500.000 đồng; Ky Vinh Thach: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Mai: 50.000 đồng; Quach Ngoc Quynh Vy: 1.000.000 đồng; Tran Thi Kim Huyen: 150.000 đồng; Nguyen Huu Phuong Long: 100.000 đồng; Nguyen Thi Suong: 1.000.000 đồng; Chu Bac Son: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 900.000 đồng; Tran Thi Hoai Thanh: 200.000 đồng; Pham Van Thu: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hien: 200.000 đồng; Truong Vu Hanh: 500.000 đồng; Dang The Hung: 100.000 đồng; Chu Thi Hai Quy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong: 500.000 đồng; Duong Nguyen Nhat Hoa: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hai: 100.000 đồng; Nguyen The Dan: 200.000 đồng; Vc Tu Anh - Tuan Hung: 3.000.000 đồng; Hoang Hong Son: 50.000 đồng; Do Diem Huong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Thien Luan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Thi Ngoc Linh: 200.000 đồng; Bui Danh Duc: 150.000 đồng; Dang Van Thiep: 5.000.000 đồng; Nguyen Le Quynh Nhu: 100.000 đồng; Di 7 7W (Chung Duc Ct): 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Tran Nam Anh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Phan Thi Hong Hiep: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Loan: 3.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Khanh: 300.000 đồng; Sam Minh Tan: 2.000.000 đồng; Vu Khac Toan: 500.000 đồng; Tran Van Thuong: 500.000 đồng; Bui Hong Ngoc: 500.000 đồng; Tran Tuan Khanh: 500.000 đồng; Doan Le Nguyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Khanh Trang: 100.000 đồng; Pham Van Tuan: 50.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 100.000 đồng; Nguyen Cong Uan: 50.000 đồng; Trinh Xuan Nghiem - Tong Cong Ty Dtxd Va Tm Anh Phat Ctcp: 5.000.000 đồng; Nguyen Thanh Truong: 2.000.000 đồng; Le Thi Phuong Dung: 2.700.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 1.000.000 đồng; Le Quoc Minh: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuan: 200.000 đồng; Dang Thi Minh Ha: 300.000 đồng; Le Thanh Trung: 2.000.000 đồng; Truong Khanh Linh: 500.000 đồng; Duong Van Tai: 200.000 đồng; Nguyen Hoai Tam Anh: 1.000.000 đồng; Le Nhut Linh: 200.000 đồng; Huynh Kim Phuong: 500.000 đồng; Chu Thi Truc Quynh: 500.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Huy Hung: 500.000 đồng; Le Minh Hoang Dan: 200.000 đồng; Le Minh Toan: 500.000 đồng; Ha Thi Lien: 200.000 đồng; Dang Hong Tuyen: 200.000 đồng; Nguyen Vo Thi Hiep: 500.000 đồng; Tran Minh Ngoc: 500.000 đồng; Dang Hong Quang: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Quoc Cuong: 50.000 đồng; Nguyen Dinh Day: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Cam Tu: 50.000 đồng; Tran Tan Tien: 50.000 đồng; Quan Van Huy: 100.000 đồng; Pham Cong Tien: 50.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Le Cong Khoa: 300.000 đồng; Le Thu Trung Dung: 300.000 đồng; (còn tiếp).

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


