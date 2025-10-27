Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 27.10.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
27/10/2025 05:20 GMT+7

Giúp em Lê Huỳnh Anh Đức - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ trên Thanh Niên ngày 26.6.2024):

Bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Minh Đức, Hồng Đức (Mỹ): 2.000.000 đồng; Phạm Thị Thu Lan (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhân (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Thuy Duong: 300.000 đồng; Trinh Chau: 200.000 đồng; Do Diem Huong: 300.000 đồng; Luu Thi Khang: 500.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Le Minh Chau: 50.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thanh Duy: 500.000 đồng; Tran Thi Bich Phuong: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Vo Vinh Tung: 3.000.000 đồng; Mai Duc Dung: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Loc: 50.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Vu Thi Thuy Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Dong Trong Nghia: 50.000 đồng; Nguyen Hoang Bao Ngoc: 10.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Nguyen Thi Dung: 200.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; Dang Thi Bich Ngoc: 200.000 đồng; Vo Thi Tuyet Le: 500.000 đồng; Vo Chi Anh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; On Thuy Hong: 500.000 đồng; Vu Thanh Thai: 300.000 đồng; Vo Thanh Ha: 500.000 đồng; Bui Thi Ngoc Thao: 300.000 đồng; Nguyen Quang Phuc: 200.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Pham Tin Minh: 1.000.000 đồng; Nguyen Huynh: 100.000 đồng; Bui Hong Thao: 200.000 đồng; Truong Van Trieu: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Thu Hoai: 500.000 đồng; Luong Thi Hong Hanh (Hanh 77): 500.000 đồng; Nghiem Thi Kim Nhung: 200.000 đồng; Nguyen Binh Khiem: 300.000 đồng; Pham Thi Hue: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Vo Ngoc Anh Thao: 200.000 đồng; Pham Diep Thuy Duong: 500.000 đồng; Truong Thai Vinh: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Xuan Bich: 1.000.000 đồng; Le Thi Dao Em: 50.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; Dao Thi Phuoc: 500.000 đồng; Pham Thi Thanh Huong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 3.000.000 đồng; Hoang Thi Tho: 100.000 đồng; Pham Duy Hien: 500.000 đồng; Le Thi Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 98.627 đồng; Pham Thi Thanh Huong: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Yen: 200.000 đồng; Ho Huynh Kim Ngoc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hoa: 500.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ho Thi Thuy Trang: 100.000 đồng; Nam Khanh (TP.HCM; Nguyen Thi Thu Hien Ct): 200.000 đồng; Pham Thi Duyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Nhut: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hiep: 200.000 đồng; Dam Manh Tien: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Tin liên quan

Những tấm lòng vàng 6.10.2025

Những tấm lòng vàng 6.10.2025

Giúp em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Xin cứu giúp ước mơ của cô bé nghèo hiếu học trên Thanh Niên ngày 24.6.2024):

Những tấm lòng vàng 13.10.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tấm lòng vàng bạn đọc Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận