Những tấm lòng vàng 12.11.2025

Chuyển khoản: Tran Van Tri: 200.000 đồng; Le Thi Ngoc Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Anh Ngoc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Binh: 100.000 đồng; Nguyen Huu Dang: 200.000 đồng; Ta Le Thi Thuy Hong: 500.000 đồng; Nguyen Tran Kim Ky: 200.000 đồng; Huynh Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; Vu Quoc Tuan: 500.000 đồng; Le Phi Son: 200.000 đồng; Tran Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Tham: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 200.000 đồng; Do Thi Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Tuong Thanh: 300.000 đồng; Chau Ngoc Anh: 500.000 đồng; Nguyen Le Thien Thanh: 500.000 đồng; Vu Thi Minh Chau: 300.000 đồng; Nguyen Huu Chi: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 200.000 đồng; Le Thi Nga: 200.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Duong Thi Ut Muoi: 200.000 đồng; Do Van Diep: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 200.000 đồng; Doan Duy Tung: 100.000 đồng; Luong To Mai: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Luong Thi Hong Quang: 300.000 đồng; Nguyen Minh Duyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Thi Thuy Van: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hieu: 500.000 đồng; Tran Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Sim: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Thai: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Do Thi Tuyet Nga: 200.000 đồng; Dang Nam Hung: 100.000 đồng; Huynh Van Dai: 200.000 đồng; Bui Vu Anh Khoa: 100.000 đồng; Dang Kim Hieu: 300.000 đồng; Bui Thi Minh Thuy: 100.000 đồng; Pham Thi Kim Phuong: 200.000 đồng; Hoang Xuan Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Hong Cuong: 100.000 đồng; Do Thi My Dung: 200.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Pham Thi Tham: 1.000.000 đồng; Tran Thi Vu: 500.000 đồng; Ly Thanh Phuong: 500.000 đồng; Huynh Tan Tai (Huynh Ngoc Khanh Ct): 300.000 đồng; Nguyen Doan Tuan: 100.000 đồng; Hoang Thi Lan: 200.000 đồng; Vu Thi Mai Phuong: 300.000 đồng; Huynh Thi Kim Nguyet: 100.000 đồng; Ngo To Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Tran Thi Kim Anh: 200.000 đồng; Tran Cong Hoang: 100.000 đồng; Le Trong Tuan: 100.000 đồng; Chau Huy Ngoc: 500.000 đồng; Mac Thu Huong: 200.000 đồng; Gv Tay Ninh (Do Thi Thuy Duong Ct): 250.000 đồng; Vu Thi Duyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 200.000 đồng; Phan Thi Anh Nguyet: 300.000 đồng; Vo Thuy An: 500.000 đồng; Vo Thi Ngoc Thuan: 100.000 đồng; Phan Thi Quynh Anh: 500.000 đồng; Le Thanh Trung: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thai: 300.000 đồng; Phan An: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Thu: 100.000 đồng; Nguyen Huynh Mai Thy: 500.000 đồng; Le Thanh Thao Uyen: 200.000 đồng; Tran Dinh Tung: 500.000 đồng; Dang Thi Thanh Minh: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Hang: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Phan Thanh Vinh: 100.000 đồng; Doan Thi Tu: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.