Những tấm lòng vàng 12.11.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
12/11/2025 07:45 GMT+7

Giúp em Lê Huỳnh Anh Đức - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ trên Thanh Niên ngày 26.6.2024):

Chuyển khoản: Tran Van Tri: 200.000 đồng; Le Thi Ngoc Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Anh Ngoc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Binh: 100.000 đồng; Nguyen Huu Dang: 200.000 đồng; Ta Le Thi Thuy Hong: 500.000 đồng; Nguyen Tran Kim Ky: 200.000 đồng; Huynh Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; Vu Quoc Tuan: 500.000 đồng; Le Phi Son: 200.000 đồng; Tran Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Tham: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong: 200.000 đồng; Do Thi Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Tuong Thanh: 300.000 đồng; Chau Ngoc Anh: 500.000 đồng; Nguyen Le Thien Thanh: 500.000 đồng; Vu Thi Minh Chau: 300.000 đồng; Nguyen Huu Chi: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 200.000 đồng; Le Thi Nga: 200.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Duong Thi Ut Muoi: 200.000 đồng; Do Van Diep: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 200.000 đồng; Doan Duy Tung: 100.000 đồng; Luong To Mai: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Luong Thi Hong Quang: 300.000 đồng; Nguyen Minh Duyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Thi Thuy Van: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hieu: 500.000 đồng; Tran Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Sim: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Thai: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Do Thi Tuyet Nga: 200.000 đồng; Dang Nam Hung: 100.000 đồng; Huynh Van Dai: 200.000 đồng; Bui Vu Anh Khoa: 100.000 đồng; Dang Kim Hieu: 300.000 đồng; Bui Thi Minh Thuy: 100.000 đồng; Pham Thi Kim Phuong: 200.000 đồng; Hoang Xuan Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Hong Cuong: 100.000 đồng; Do Thi My Dung: 200.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Pham Thi Tham: 1.000.000 đồng; Tran Thi Vu: 500.000 đồng; Ly Thanh Phuong: 500.000 đồng; Huynh Tan Tai (Huynh Ngoc Khanh Ct): 300.000 đồng; Nguyen Doan Tuan: 100.000 đồng; Hoang Thi Lan: 200.000 đồng; Vu Thi Mai Phuong: 300.000 đồng; Huynh Thi Kim Nguyet: 100.000 đồng; Ngo To Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Tran Thi Kim Anh: 200.000 đồng; Tran Cong Hoang: 100.000 đồng; Le Trong Tuan: 100.000 đồng; Chau Huy Ngoc: 500.000 đồng; Mac Thu Huong: 200.000 đồng; Gv Tay Ninh (Do Thi Thuy Duong Ct): 250.000 đồng; Vu Thi Duyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 200.000 đồng; Phan Thi Anh Nguyet: 300.000 đồng; Vo Thuy An: 500.000 đồng; Vo Thi Ngoc Thuan: 100.000 đồng; Phan Thi Quynh Anh: 500.000 đồng; Le Thanh Trung: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thai: 300.000 đồng; Phan An: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Thu: 100.000 đồng; Nguyen Huynh Mai Thy: 500.000 đồng; Le Thanh Thao Uyen: 200.000 đồng; Tran Dinh Tung: 500.000 đồng; Dang Thi Thanh Minh: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Hang: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Phan Thanh Vinh: 100.000 đồng; Doan Thi Tu: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước đã đóng góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

