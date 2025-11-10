Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 8.11.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
10/11/2025 07:47 GMT+7

Giúp em Lê Huỳnh Anh Đức - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ trên Thanh Niên ngày 26.6.2024):

Chuyển khoản: Le Ngoc Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 50.000 đồng; Tran Pham Si Nguyen: 200.000 đồng; Phan Hoai Tam: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Le Thi Anh Thu: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Que: 200.000 đồng; Tran Thi Tram: 1.000.000 đồng; Quach Mai Anh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Tram: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huyen: 500.000 đồng; Le Thi Kim Dung: 150.000 đồng; Pham Thi Yen Phuong: 200.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Gd Minh Chau (Luong Thi Nhu Hoa Ct): 3.000.000 đồng; Chu Thi Hai Yen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Bich Hue: 500.000 đồng; Ng Thi Tuyet Mai: 500.000 đồng; Dao Thi Thanh Tu: 100.000 đồng; Nguyen Sy Hoang: 300.000 đồng; Nguyen Phan Thi Thuy: 100.000 đồng; Nguyen Vo Thi Hiep: 500.000 đồng; Le Thi Phuong Hanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thoa: 200.000 đồng; Nguyen Duy Sinh: 1.000.000 đồng; Le Thi Phuong Trang: 100.000 đồng; Vuong Tinh Mach: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngan: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Mung: 150.000 đồng; Nguyen Minh Duc: 20.000 đồng; Phan Thi Hong Hiep: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Khanh Trang: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Chi Nguyen: 500.000 đồng; Tran Thanh Ha: 500.000 đồng; Vo Phuc Le: 500.000 đồng; Nguyen Huu Que: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Xuan Hai: 500.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Lan: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Lan: 200.000 đồng; Luong Hoai Thanh: 500.000 đồng; Huynh Trieu Hung: 1.000.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 200.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Lien: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hung Thong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Yen: 1.000.000 đồng; Vo Thi Hong Dung: 450.000 đồng; Ha Van Thanh: 500.000 đồng; Pham Hong Hanh: 300.000 đồng; Le Thi Thu Trang: 300.000 đồng; Tran Kim Yen: 100.000 đồng; Tran Phuong Thao: 300.000 đồng; Pham Thi Thoa: 1.000.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Vo Xuan Tinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Truong Thi Thanh Tram: 300.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Truong Nhut Linh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Luu My Nhu: 840.000 đồng; Tieu Hai Ngoc Yen: 100.000 đồng; Pham Van Ngu: 100.000 đồng; Huynh Kim Mi: 1.000.000 đồng; Le Ngoc Liem: 500.000 đồng; Nguyen Ha My Hanh: 3.000.000 đồng; Ho Thi Thu Ha: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dong Thi Hong Van: 300.000 đồng; Nguyen The Thanh: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Cuong: 500.000 đồng; Pham Thi Phu: 200.000 đồng; Huynh Thi Cam Chau: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Dam Dinh Ba: 50.000 đồng; Truong Quoc Thang: 500.000 đồng; Chu Thi Thanh Huyen: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hong: 200.000 đồng; Do Ngoc Tho: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Phuong Lan: 100.000 đồng; Tran Tuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Duong Ba Duong: 300.000 đồng; Ho Van Khoi: 500.000 đồng; Le Ba Xuan: 500.000 đồng; Vu Thieu Hoa: 500.000 đồng; Tran Quoc Hung: 500.000 đồng; Phuong Phuong Linh: 200.000 đồng; Phan Nguyen Anh Thu: 300.000 đồng; Truong Thi Hoang Oanh: 1.000.000 đồng; Duong Van Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cao Thi Thuy Linh: 200.000 đồng; Tran Lai Tam Trung: 1.000.000 đồng; Le Quoc Dat: 300.000 đồng; Tran Thi Kim Huyen: 150.000 đồng; Ta Thi Kim Oanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ach: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Xem thêm bình luận