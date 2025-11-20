Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 20.11.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
20/11/2025 10:09 GMT+7

Giúp em Lê Huỳnh Anh Đức - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Nam sinh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong căn chòi nhỏ trên Thanh Niên ngày 26.6.2024):

Chuyển khoản: Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; Co Phan Thi Thu (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; Nguyen Nhu Uyen: 500.000 đồng; Do Van Phuong: 100.000 đồng; Pham Thi Bich Lien: 300.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; Tran Thanh Thao: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Tien (Chau Que Ha Ct): 400.000 đồng; Co Lan (Ho Huu Thien Ct): 200.000 đồng; Vo Van Tam: 100.000 đồng; Vo Van Tam: 10.000 đồng; Nguyen Thuy Lien: 30.000 đồng; Huynh Thi Bich Nhu: 1.000.000 đồng; Nguyen Le Thuy Quyen Quyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Tien Dung: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tam: 50.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Phuoc Tien: 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Truc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 200.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 2.000.000 đồng;

Giúp cháu H Như Ý Niê - Đắk Lắk (nhân vật được đề cập trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ Ê Đê còn 300.000 đồng, đau đớn mong có tiền cứu con trên Thanh Niên Online ngày 29.6.2024):

Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Cảnh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thành Đông (P.3, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; ông Trịnh Cường (Biên Hòa, Đồng Nai): 250.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ngoc Nhi: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hoang: 500.000 đồng; Le Hoang Duyen Anh: 200.000 đồng; Tu Toan Trung: 300.000 đồng; Huynh Thanh Hieu: 300.000 đồng; Luong Viem Phuc: 500.000 đồng; Phan Thi Kim Hoang: 300.000 đồng; Chu Khanh Toan: 500.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Duong That Dung: 200.000 đồng; Tran Thi Nhu Ha: 500.000 đồng; Vu Huynh Cao Tri: 200.000 đồng; Vo Phuc Le: 500.000 đồng; Le Minh Thanh: 100.000 đồng; Doan Xuan Anh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nhu Ngoc: 100.000 đồng; Doan Van Viet: 100.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 300.000 đồng; Ngo Tan Phat: 200.000 đồng; Huynh Hong Phuong: 300.000 đồng; Phan Thi Hang: 200.000 đồng; Vuong Van Phu: 2.000.000 đồng; Le Thien Loc: 450.000 đồng; Phan Van Phien: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thao: 300.000 đồng; Ong Ba Khai Tam (Nguyen Thi Hoang Lan Ct): 300.000 đồng; Nguyen Trung Dung: 200.000 đồng; Tran Van Chuong: 200.000 đồng; Truong Van Trieu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Luu Van Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Ho Phuc Cuong: 200.000 đồng; Tran Thi Nhan: 300.000 đồng; Nguyen Hong Sang: 200.000 đồng; Tran Thanh Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Tran Anh Bien: 500.000 đồng; Tran Thanh Huyen: 100.000 đồng; To Thi Thuy Hang: 100.000 đồng; Dang Viet Chau: 200.000 đồng; Hoang Dinh Tuan: 300.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Hoang Thi Tim: 50.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

