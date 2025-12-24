Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 24.12.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
24/12/2025 07:55 GMT+7

Giúp em Nguyễn Đức Ngọc Duy - Kon Tum cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Nỗ lực để vào đại học của cậu học trò bị ung thư xương trên Thanh Niên ngày 1.7.2024):

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Mai Du: 300.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Phung: 500.000 đồng; Gia Dinh Hau, Thuy, Duc, Son (Thi Tran Yen Vien, Gia Lam, Ha Noi): 300.000 đồng; Kim Nguyen Lan Vi (Nguyen Thi Ngoc Tu Ct): 1.000.000 đồng; Tran Minh Han: 3.000.000 đồng; Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Thi Van: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Tuong Van: 250.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tra Tien Hung: 300.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Gia Dinh Jasonlanmochi (Nguyen Thi Ngoc Lan Ct): 1.000.000 đồng; Co Kim Thanh (Nguyen Thi Hong Phuc Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng;

Giúp bà Nguyễn Thị Xanh - Hà Tĩnh (nhân vật được đề cập trong bài viết: Chồng bị nạn qua đời, vợ mù chật vật nuôi 4 con ăn học trên Thanh Niên ngày 2.7.2024):

Bác Nguyễn Quang Minh (Hà Nội): 500.000 đồng; bác Nguyễn Sỹ Lý (Hà Nội): 5.000.000 đồng; Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Thùy Dung + Nhật Nguyên (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng ): 500.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Diệu Linh (Chung cư Phú Hoàng Anh, H.Nhà Bè, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Ban doc: 2.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Hoang Hung: 50.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 80.000 đồng; Mai Thi Thu Huong: 500.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Ho Dinh Ha: 200.000 đồng; Dong Duc Nghiem: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ngo Thi Minh Thu: 100.000 đồng; To Thi Ngoc Loi: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 700.000 đồng; Nguyen Vu Hien: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Loan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thuy: 100.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Vinh Thai: 1.000.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Bui Thanh Tam: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 500.000 đồng; Ba Nguyen Thi Thuy - Huu Tri Benh Vien Tinh Thanh Hoa: 200.000 đồng; Bui Vuong Giang Nam: 500.000 đồng; Nguyen Thuy Trang: 200.000 đồng; Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Quang Thai (Do Thi Ngoc Tham Ct): 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Phuc: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thuy Diep: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 30.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Co Nguyet Anh Da Lat (Truong Thi Phuong Chi Ct): 500.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan: 50.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Bui Thi Lan Anh: 200.000 đồng; Tran Thi Minh Hien: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 300.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 500.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Hoàng Thành Công - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Hoàn cảnh khốn cùng của cậu học trò xin được cứu giúp trên Thanh Niên ngày 5.7.2025):

Nguyễn Văn Sông (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bà Nguyễn Thị Bình (280/3/19 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Nhã Chi Chui (California): 3.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

