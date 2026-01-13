Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 13.1.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
13/01/2026 07:49 GMT+7

Giúp em Nguyễn Hoàng Thành Công - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Hoàn cảnh khốn cùng của cậu học trò xin được cứu giúp trên Thanh Niên ngày 5.7.2025):

Chuyển khoản: Nguyen Quang Tuan: 1.000.000 đồng; Luu Van Duoc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Anh Thy: 100.000 đồng; Le Thi Minh Nguyet: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Pham Van Tan: 100.000 đồng; Ha Van Thanh: 500.000 đồng; Dao Hanh Truc: 100.000 đồng; Le Thi Thuy Lam: 100.000 đồng; Nguyen Duy Sinh: 2.000.000 đồng; Tran Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Tam: 5.000.000 đồng; Truong Van Yen: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Van Tuan: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Le Huu Khanh: 300.000 đồng; Le Thi Anh Nguyet: 1.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Minh: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Vui Tuoi: 200.000 đồng; Duong Nguyen Phuc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 35.000 đồng; Duong Nguyen Nhan Hoa: 500.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Nguyen Dang Thanh: 200.000 đồng; Bui Ngoc Long: 200.000 đồng; Do Huy Hung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Xuan Tinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Nguyet: 500.000 đồng; Dang Doan Duy: 200.000 đồng; Pham Ba Thuan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong Giang: 500.000 đồng; Nguyen Tan Dat: 50.000 đồng; Ha Thi Xuan Que: 500.000 đồng; Le Xuan Vinh: 100.000 đồng; Tran Thi Xuan Huong: 100.000 đồng; Pham Ngoc Tuan Bao: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Ngoc Dieu: 500.000 đồng; Huynh Van Trong: 500.000 đồng; Dang Tuyet Lan: 200.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Nguyen Chinh Hieu: 1.000.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 500.000 đồng; Le Minh Tuan: 500.000 đồng; Phan Minh Hai: 500.000 đồng; Pham Van Dung: 200.000 đồng; Ta Quang Thiet: 300.000 đồng; Dang Ngoc Phuc: 300.000 đồng; Tran Phuong Thao: 300.000 đồng; Tran Thi Tan Ha: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Van: 50.000 đồng; Huynh Thi Chin Chang: 1.000.000 đồng; Tran Trong Dai: 300.000 đồng; Le Thi Hong Thuy: 500.000 đồng; Vuong Ting Mach: 300.000 đồng; Phan Thi Hong Hiep: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 150.000 đồng; Truong Binh Quoi: 10.000 đồng; Bui Duc Thang: 200.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Vien Hoang Ngoc Nguyen: 300.000 đồng; Tran Le Huy: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Dao: 50.000 đồng; Nguyen Thi Le Hoai: 500.000 đồng; Dinh Luong Thanh Dat: 500.000 đồng; Phan Thanh Tinh: 2.000.000 đồng; Nguyen Van Ha: 1.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 50.000 đồng; Pham Ngoc Vang: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Huy Tien: 200.000 đồng; Vu Huy Phong Lan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Truc Trinh: 200.000 đồng; Nguyen Loc Hien: 1.000.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet Thanh: 300.000 đồng; Huynh Ngoc Thuan: 200.000 đồng; Ong Ba Khai Tam (Nguyen Thi Hoang Lan Ct): 400.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thao: 500.000 đồng; Le Thi Hong Chau: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thao: 500.000 đồng; Tran Quang Vu: 1.000.000 đồng; Tieu Hai Ngoc Yen: 100.000 đồng; Le Dinh Trung: 500.000 đồng; Vo Phu Hau: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Duong Thanh Dat: 200.000 đồng; Ho Thi My Hien: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Phuoc: 500.000 đồng; Ngo Quang Vinh: 100.000 đồng; Vu Thi Thanh Hang: 1.000.000 đồng; Le Thi Thuy Tien: 500.000 đồng; Anh Dao: 200.000 đồng; Nguyen Huu Quang: 3.000.000 đồng; Phan Thi My Duyen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Lan: 1.000.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 100.000 đồng; Ho Thi My Phuong: 300.000 đồng; Tran Thi Thu Hien: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Suong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Xuan: 300.000 đồng; Quang Tan: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Thuy Tien: 200.000 đồng; Pham Thi Hong Ha: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Vo Chi Tin: 300.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 150.000 đồng; Co Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Bac Phan Van Niem: 200.000 đồng; Huynh Thi Cam Chau: 3.000.000 đồng; Co Nguyet Anh Da Lat (Truong Thi Phuong Chi Ct): 1.000.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 300.000 đồng; To Thi Thanh Huong: 200.000 đồng; Le Thi Tuyet Mai: 3.000.000 đồng; Tran Thi Minh Tam: 500.000 đồng; Nguyen Thuy Van: 1.000.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Pham Minh Trung: 1.000.000 đồng; Le Hoang Phuong Lam: 1.000.000 đồng; Tran Tuong Van: 250.000 đồng; Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Nguyen Huy Son: 300.000 đồng; Le Hoang Yen: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Lam Kim Bao: 5.000.000 đồng; Bui Thien Dao: 1.000.000 đồng; Huynh Thuy Vy: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Giúp em Nguyễn Hoàng Thành Công - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Hoàn cảnh khốn cùng của cậu học trò xin được cứu giúp trên Thanh Niên ngày 5.7.2025):

