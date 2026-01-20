Những tấm lòng vàng 20.1.2026

Chuyển khoản: Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Truong Thi Mai Tram: 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Co Xuyen, Thay Nghia (Le Thi Ngoc Tram Ct): 150.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng;

Giúp em A Quê - Kon Tum cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nghị lực mùa thi - Cậu học trò mồ côi, đạt điểm 10 môn địa lý không tiền nhập học trên Thanh Niên ngày 19.7.2024):

Cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Van Trong: 500.000 đồng; Tran Ngoc Minh Thu: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 200.000 đồng; My Kiet: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Anh: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Linh: 100.000 đồng; Tran Thi Diem Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Quynh: 200.000 đồng; Nguyen Van Lai: 100.000 đồng; Mai Ngoc Quan: 2.000.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; Ngo Quy Viet: 500.000 đồng; Truong Dinh Thao: 300.000 đồng; Tran Van Huyen: 1.000.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Mai: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Truong Son - Canada (Nguyen Thuc Boi Thanh Ct): 2.000.000 đồng; Ngo Ngoc Quang: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.