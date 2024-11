Những tấm lòng vàng 21.11.2024

Chuyển khoản: Nguyen Thanh Loc: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Anh Thu: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; Le Phuong Thao: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 100.000 đồng; Dang Ai Quoc: 1.000.000 đồng; Ngo Thi Minh Thu: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Vo Hoang Anh: 200.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 500.000 đồng; Ngo Quang Manh: 500.000 đồng; Le Thanh Thanh Giang: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Phuc: 1.000.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; Tran Quoc Thinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Nhan: 100.000 đồng; Thanh Van: 300.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Nguyen Hai Tung: 5.000.000 đồng; Nguyen Tran Phuc Vien: 80.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 300.000 đồng; Dao Minh Hoang: 1.000.000 đồng.500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 500.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 1.000.000 đồng; Vu Thi Nhu Xuan: 500.000 đồng.200.000 đồng; Pham Thi Phuong Dung: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Pham Dinh Tuyen: 2.000.000 đồng; Truong Thuy Vy: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Nguyen Pham Anh Duy: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bay: 1.000.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Le Thi Kim Phuong: 1.500.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Le Ngoc Bich: 500.000 đồng; Nguyen Cam: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Hoang Thanh Mai (Nguyen Thi Bich Ct): 300.000 đồng; Pham Van Niem: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Dung: 1.000.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 500.000 đồng; Le Hoang My: 1.000.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Vo Van Ut: 200.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Pham Lam Quoc Bao: 1.500.000 đồng; Tang Nguyet Anh: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 50.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 250.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM): 100.000 đồng;

Giúp cháu Thị Bích Ngọc - Hậu Giang (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi mong có tiền điều trị bệnh trên Thanh Niên ngày 19.12.2023):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; chú Thọ (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Hoàng (173 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM): 1.100.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình chú Thịnh (Q.7, TP.HCM): 2.000.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 700.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Xuân Thủy (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Lang Trung Hieu: 300.000 đồng; Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Nguyen Long Kien: 500.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Tran Quoc Thinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Co Ngoc Hue Thu Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Phung Van Khoi: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 100.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Nguyen Nhu Bao Khanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Quy: 250.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nghiem Thi Kim Nhung: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 200.000 đồng; Le Thi Hong Tham: 500.000 đồng; Ton Nu Thu Ha: 200.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 300.000 đồng; Hoang Dac Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 200.000 đồng; Phan Thi Kim Hoang: 300.000 đồng; Phan Van Thong: 500.000 đồng; Mai Thanh Tung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tuong Lan Khanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Phat: 100.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Ngo Thi Minh Thu: 100.000 đồng; Le Phuong Thao: 200.000 đồng; Ho Dac Minh: 500.000 đồng; Thanh Van: 300.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thach Yen Trang: 300.000 đồng; Nguyen Vu Hien: 3.000.000 đồng; Bui Ngoc Truyen: 5.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Linh: 200.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Tm Dia Oc Viet: 1.000.000 đồng; Dao Viet Manh: 500.000 đồng; Ba Que: 500.000 đồng; Nguyen Anh Tai: 1.000.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Chi Thuy: 200.000 đồng; Nguyen Bich Hong: 300.000 đồng; Cac Co Chu Lop 12B12004: 350.000 đồng; Tran Thi Ngoc Ly: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Quyen - Gia Dinh Ba Tran Thi Be (Q.4): 1.000.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Trong Hai: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Pquang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hien: 200.000 đồng; Duong Hoang Cat Anh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 40.000 đồng; Bui Thanh Tam: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; Nguyen Duc Tho, Phu Tho Hoa, Tan Phu, TPHCM: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.