Những tấm lòng vàng 2.11.2024

Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Anh Hùng (547 Hoàng Sa, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 600.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 400.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Hoang Thi Nam Huong: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Le Thi Hong Thuy: 500.000 đồng; Duong Thien Nga: 100.000 đồng; Bui Van Hoang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 1.000.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 200.000 đồng; Co Yen: 500.000 đồng; Vuong Van Phu: 1.000.000 đồng; Ho Ngoc Toan: 200.000 đồng; Tran My Ngoc: 350.000 đồng; Cao Thi Thanh Truc: 1.000.000 đồng; Pham Hoang Tho: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Tran Dinh Thong: 500.000 đồng; Lai Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 100.000 đồng; Tran Quoc Thinh: 1.000.000 đồng; Do Cao Tri: 200.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.