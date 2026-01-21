Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 21.1.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
21/01/2026 07:25 GMT+7

Giúp em A Quê - Kon Tum cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Cậu học trò mồ côi, đạt điểm 10 môn địa lý không tiền nhập học trên Thanh Niên ngày 19.7.2024):

Chuyển khoản: Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; Ngo Dich Khang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Mr Thien Thu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Nguyen An Nhon: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Ngoc Ly: 100.000 đồng; Tran Duy Khiem: 400.000 đồng; Dao Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Dinh Thi Yen Phuong: 500.000 đồng; Doan Van Son: 200.000 đồng; Nguyen Trung Tinh: 200.000 đồng; Pham Vu Thang: 50.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh: 100.000 đồng; Phu Thi Linh: 50.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phung Huu Thuong: 200.000 đồng; Pham Thi Cam Van: 200.000 đồng; Pham Duc Hieu: 200.000 đồng; Cu Trung Thu: 500.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 200.000 đồng; Le Hoang Yen: 30.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Van Si: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Pham Thi Tuy Phuong: 200.000 đồng; Tran Thi Hoa: 200.000 đồng; Le Duc Minh: 1.000.000 đồng; Vo Thi Ngoc Huong: 500.000 đồng; Duong Thi Diem Trang: 200.000 đồng; Nguyen Tu Linh: 300.000 đồng; Tran Nguyen Van Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 100.000 đồng; Nguyen Quynh Hoa: 100.000 đồng; Tran Ngoc Minh Trang: 200.000 đồng; Le Pham Kim Thuy: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Binh: 200.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Men: 200.000 đồng; Duong Tien Dat: 500.000 đồng; Mai Nguyen Da Thao: 500.000 đồng; Pham Ngoc Hai: 100.000 đồng; Nguyen Dinh Bach Yen: 300.000 đồng; Dao Van Minh: 200.000 đồng; Le Thi Thu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 700.000 đồng; Dang Thi Thanh: 300.000 đồng; Vu Thu Thuy: 100.000 đồng; Doan Ngoc Quang: 500.000 đồng; Nguyen Minh Truong: 500.000 đồng; Le Tuan Anh: 100.000 đồng; Huynh Thien Thao Nguyen: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Nguyen Thi Mai Ly: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Co Binh: 500.000 đồng;

Giúp em Lê Thị Thanh Huyền - Hà Tĩnh (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Cô gái thủ khoa nhờ cô giáo xem điểm vì nhà nghèo không có điện thoại trên Thanh Niên Online ngày 19.7.2024):

Cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Anh Manh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh Tuyet: 200.000 đồng; Nguyen Thi Van Minh: 50.000 đồng; Phan Thu Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Ly Anh Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng;

Giúp em Lê Hoàng Minh Thư - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Mong chung tay hỗ trợ cô học trò nghèo vào đại học trên Thanh Niên ngày 23.7.2024):

Chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Toàn (134/48 Nguyễn Thành Hiến, P.8, Q.4, TP.HCM): 150.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; ông bà Nguyễn Văn Long, Huỳnh Thị Giàu (333/16/32C Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Kim Anh (Q.10, TP.HCM): 8.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong (Q.3) (Nguyen Hong Anh Ct): 250.000 đồng; Phan Tran Truong Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Mai Thi Lang: 60.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Cao Tri : 300.000 đồng; Nguyen Duc Dung - Cty CP Gach Ngoi Dong Nai (Tran Thuy Xuan Tham Ct): 500.000 đồng; Ly Van Tu: 200.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi My Ngan: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Huy Hung: 500.000 đồng; Huynh Tri My: 500.000 đồng; Trinh Ngoc Khanh: 500.000 đồng; Do Hien Tri: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Minh Thuc: 100.000 đồng; Nguyen Nhut Truong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Hoang My: 100.000 đồng; Nguyen Hung Cuong: 100.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Mai Huu Thien: 1.000.000 đồng; Tien Vinh Dat: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Tung Lam: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; Saigon Film Photowalk (Bui Hoang Tu Ct): 500.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 100.000 đồng; Nguyen Gia Tho: 200.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
