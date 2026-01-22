Những tấm lòng vàng 22.1.2026

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Tri: 100.000 đồng; Tran Chanh Duy Tam: 500.000 đồng; Nguyen Huynh: 100.000 đồng; Tran Huu Loc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Hung: 300.000 đồng; Le Trong Khanh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ho Hoai Anh: 300.000 đồng; Do Thi Yen: 300.000 đồng; Bui Viet Hung: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho Hoang Tien: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Thao Minh: 500.000 đồng; Pham Thi My Dung: 500.000 đồng; Chu Nguyen Thanh Tam: 500.000 đồng; Ho Thi Minh Tam: 200.000 đồng; Pn (Phung Thi Kim Thach Ct): 100.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Pham Quoc Khanh: 100.000 đồng; Kieu Minh Y: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Nam Quan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ri (Cao Quoc Viet Ct): 1.000.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Nguyen Ly Nhon: 200.000 đồng; Duong Van Quyet: 200.000 đồng; Pham Thi Thanh An: 300.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Tuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Lam: 500.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Doan Quoc Chi: 54.293 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Tuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Doan Thanh Nhan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Phuong: 500.000 đồng; Luu Van Duoc: 1.000.000 đồng; Tran Binh Luan: 500.000 đồng; Dinh Phu Binh: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Hai Yen: 500.000 đồng; Tran Van Quan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Vu Thi Loi: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.