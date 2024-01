Những tấm lòng vàng 23.1.2024

Trần Văn Phúc Đức (736/12 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng (Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Xuân Ba: 500.000 đồng; Trịnh Cường (Biên Hòa, Đồng Nai): 400.000 đồng; bạn đọc (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Trinh (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng;



Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thai Duong: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Xuan Minh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ma To Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Ly: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thuy Le My: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; Nguyen Cong Huy: 222.222 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phan Thi Thuy: 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Dung: 150.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Mai Lan Que: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; ban doc: 61.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Dung (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 800.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Huu Tai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Tran Trong Hai: 600.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Co Minh Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.