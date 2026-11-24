Chuyển khoản: Tran Thi Quynh Diem: 200.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Ho Quoc An: 500.000 đồng; Hoang Anh Trung: 1.000.000 đồng; Le Tran Quynh Anh: 500.000 đồng; Anh Dao - Tay Ninh: 200.000 đồng; Nguyen Tuong: 100.000 đồng; Do Khac Hiep: 300.000 đồng; Nguyen Minh Quan: 100.000 đồng; Le Hoang Phuong Lam: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Luong Hong Thinh: 200.000 đồng; Huynh Thai Kien: 500.000 đồng; Truong Tam: 500.000 đồng; Bui Van Dai: 500.000 đồng; Hoang Cao Khai: 500.000 đồng; Vu Duy Linh: 100.000 đồng; Ban doc: 500.000 đồng; Tran Thanh Son: 300.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Dinh Hoang Tuan Anh: 200.000 đồng; Ban doc: 100.000 đồng; Luu Thi Phuong Thao: 100.000 đồng; Do Manh Truong: 100.000 đồng; Nguyen Van Duoc: 200.000 đồng; Pham Linh Chi: 600.000 đồng; Than Thuy Thuy Trang: 50.000 đồng; Tran Thi Thanh Hai: 500.000 đồng; Pham Hoang Yen Nhu: 200.000 đồng; Pham Ngoc Tram Anh: 300.000 đồng; Pham Thi Suong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dam Thi Phuong Thao: 50.000 đồng; Pham Duc Loi: 500.000 đồng; Dang Quynh Phuong Hanh: 100.000 đồng; Trinh An My Yen: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 17.568 đồng; Nguyen Hau: 300.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Nguyen Duy Han: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Chau Quoc Hieu: 100.000 đồng; Le Bao Tran: 500.000 đồng; Huynh Thi Hong Sang: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bui Thien Bao: 1.000.000 đồng; Phan Quoc Cuong: 500.000 đồng; Duy Khoi (Nguyen Thi My Duyen Ct): 200.000 đồng; Le Thi Anh Nguyet: 200.000 đồng; Nguyen Thao Hien: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Le Huu Dang: 100.000 đồng; Tran Thi Thanh Lan: 400.000 đồng; Pham Hong Lan: 100.000 đồng; Ban doc: 500.000 đồng; Pham Hoang Ngoc Anh: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hong: 200.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Le Thi Thu Thao: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Ha: 200.000 đồng; Nguyen Cong Thanh: 100.000 đồng; Tran Thi Ngoc Tram: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Huyen: 1.000.000 đồng; Le Hong Dao: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Nguyen Duc Long: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Nguyen Chau Ngoc Tran: 300.000 đồng; Vo Huynh Thuy Vy: 500.000 đồng; Nguyen Son Ca: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Quynh: 300.000 đồng; Huynh Thai Kien: 2.000.000 đồng; Dang Thanh Long: 50.000 đồng; Ong Ba Khai Tam (Nguyen Thi Hoang Lan Ct): 300.000 đồng; Pham Hoang Tien: 200.000 đồng; Du Nguyen Tieu Quynh: 500.000 đồng; Cong Ty TNHH Giai Phap Phan Mem Tuong Minh: 3.000.000 đồng; Nguyen Huynh Thuy Ngan: 700.000 đồng; Phan Thi Tram Anh: 100.000 đồng; C.Hue (Le Ngoc Anh Ct): 500.000 đồng; Duong Thi Ngoc My: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Duc Sinh: 2.000.000 đồng; Luong Ngoc Mai Phuong: 200.000 đồng; Do Dung Tuan: 300.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 1.000.000 đồng; Lien Thi Phuong: 7.000.000 đồng; Dinh Thi Kim Huong: 500.000 đồng; Bui Dang Khoa: 50.000 đồng; Luu To Linh: 200.000 đồng; Tran Mai Cam Linh: 2.000.000 đồng; Bui Thi Ngoc Thuy: 300.000 đồng; Vo Ngoc Tri: 500.000 đồng; Ly Tuan Khoa: 20.000 đồng; Vu Thi Mai Huong: 200.000 đồng; Ta Duc: 70.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Duc Vu: 300.000 đồng; Truong Van Hung: 50.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Pham Phuong Nam: 500.000 đồng; Ta Thi Phuoc Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Tram: 300.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Tran Hong Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phung: 1.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Trinh Thi Kim Thoa: 200.000 đồng; Truong Nhat Linh: 500.000 đồng; Nguyen Quang Dat: 1.000.000 đồng; Jang Ti Tan Heung: 1.000.000 đồng; Do Cong Pham: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Doan Quang Luan: 500.000 đồng; Tran Ngoc Huynh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Quoc Thai: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; O Phuoc (Q.7, TP.HCM) (Phan Thi Thu Ha Ct): 200.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Phan Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Nguyen Thi My Le: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.000.000 đồng; Le Van Manh: 1.000.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Le Thi Nu: 1.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Thien Kim: 10.000 đồng; Chu Sieu: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 500.000 đồng;

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