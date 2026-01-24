Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 24.1.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
24/01/2026 09:54 GMT+7

Giúp em Lê Hoàng Minh Thư - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Mong chung tay hỗ trợ cô học trò nghèo vào đại học trên Thanh Niên ngày 23.7.2024):

Chuyển khoản: Nguyen Tri Thuc: 200.000 đồng; Dang Tuyet Lan: 200.000 đồng; Nguyen Manh Tien: 300.000 đồng; Nguyen Thi Khien: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Hoa: 500.000 đồng; Vuong Tinh Mach: 300.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Ta Thi Tuyet Nga: 400.000 đồng; Ly Huu Cang: 1.000.000 đồng; Le Tan Len: 1.000.000 đồng; Nguyen Linh Lam: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuan: 200.000 đồng; Ly Quoc Dan: 500.000 đồng; Doan Thi Bao Loan: 300.000 đồng; Ho Toan Tam: 200.000 đồng; Nguyen Ly Khanh: 100.000 đồng; Le Duc Yen: 1.000.000 đồng; Phu Thi Linh: 50.000 đồng; Le Thi My Hong: 500.000 đồng; Quach Van Bau: 100.000 đồng; Mai Thi Thu Huong: 400.000 đồng; Le Nguyen Phuong Loan: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Tri: 100.000 đồng; Nguyen Van Con: 1.000.000 đồng; Phan Nhat Quang : 300.000 đồng; Nguyen Thanh Nhan: 100.000 đồng; Bui Duc Anh: 100.000 đồng; Ban Doc: 20.000 đồng; Tran Thi Bich Van: 500.000 đồng; Tran Thi Kieu Diem: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoang: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuong: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh Trung: 300.000 đồng; Le Anh Dung: 1.000.000 đồng; Pham Ngoc Chieu Anh: 500.000 đồng; Pham Hoang Thanh Huy: 2.000.000 đồng; Tang Thi Tuyet Minh: 3.000.000 đồng; Trang Trong Tri: 500.000 đồng; Tran Huynh: 150.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To, P.22, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Bich Tram: 300.000 đồng; Lam Kiet Tuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Dao: 50.000 đồng; Huynh Thi Hoang Danh: 100.000 đồng; Huynh Thuc Phuong: 500.000 đồng; Tran Trung Hieu: 500.000 đồng; Nguyen Huynh Bao Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hoa: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Tran Tien Luc: 200.000 đồng; Duong Thi Diem Trang: 300.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; Tanneha: 300.000 đồng; Truong Van Dung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 200.000 đồng; Pham Nguyen Hien: 200.000 đồng; Thach Son: 200.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que: 200.000 đồng; Nguyen Hung Vu: 1.000.000 đồng; Tran Duy Hai: 500.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

