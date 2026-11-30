Chuyển khoản: Huynh Ngoc Lam: 300.000 đồng; Truong Phuong: 200.000 đồng; Le Van Ngoc Trung: 200.000 đồng; Gia Dinh Cu Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 2.000.000 đồng; Bui Thi Nghi: 50.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Quoc Dung: 200.000 đồng; Ngo Thi Phuong Thao: 400.000 đồng;

Giúp em Hồ Thị Tăng - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết: Xin tiếp sức cho một học sinh nghèo trên Thanh Niên ngày 16.1.2025):

Mỹ Huệ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thành (37 Nguyễn Duy Dương, P.8, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; gia đình Tùng - Thảo (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Anh Phong (Nha Trang): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; Tran Le Phuoc Tho: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Ngo Hong Khanh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To, P.22, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ngo Dich Khang: 500.000 đồng; Tran Hong Hanh: 300.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Phan Dinh Thuy Tien: 100.000 đồng; Tran Ngoc Minh Trang: 200.000 đồng; Dam My Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Tran Phuong Thao: 49.179 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi) (Nguyen Thai Khoe): 1.000.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 400.000 đồng; Tran Thi Minh Huong: 200.000 đồng; Quach My Ngoc: 250.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Nguyen Truong Son: 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Nguyen Thi Hoang Nhi: 500.000 đồng; Do Thi Oanh: 20.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Phuc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Tran Sy Nguyen Sa: 100.000 đồng; Trong Hai: 400.000 đồng; Nguyen Huu Duc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Tran Si Nguyen Sa: 100.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Pham Quoc Dung: 200.000 đồng; gia dinh Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng;

Giúp chị Y Thố - Kon Tum cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Xót xa gia cảnh công nhân qua đời vì tai nạn lao động trên Thanh Niên ngày 21.1.2025):

Thùy Dung, Nhật Nguyên (Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bảo Huy (TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình Tùng - Thảo (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

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