Những tấm lòng vàng 3.5.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Viet An: 200.000 đồng; Hoang The An: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 20.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Suong: 1.000.000 đồng; Thuy Quyen Thu Va Mom: 1.400.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Phan Tuong An: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Van Danh: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc My Phuong: 1.000.000 đồng; Hong (Q.2, TP.HCM): 500.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 200.000 đồng; Giac Khanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Van Niem: 200.000 đồng; Tran Van Thong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Cong Huy: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Do Thu Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)



Bạn đọc giúp Hoàng Tèo - Quảng Ngãi (nhân vật được đề cập trong bài viết Chồng hôn mê vì tai nạn, vợ mất khả năng lao động; trên Thanh Niên ngày 25.2.2023)

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thanh Bạch (55A Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Ngô Thị Xuân (87/44/45 Lê Văn Duyệt, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Võ Văn Du (53/70/8 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM): 300.000 đồng; Hồ Thị Toàn (TK/9 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; anh Trần Hữu Thanh Long (Đà Nẵng): 100.000 đồng; anh Phạm Quang (Đà Nẵng): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ong Pham Van Bi: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ma Van Yen: 100.000 đồng; Mac Phuong Minh: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Tong Hoa Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Nguyen Duy An: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Hong Loan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh (Huebe Annie ): 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; Chu Hoang Nam: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Tuyet Nga: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phan Van Niem: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Cong Huy: 100.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Van Niem: 150.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi My Kieu: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Thi Suong: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Ngoc Dung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Hoàng Côn Sơn - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Cha già chạy xe ôm 30 năm nuôi con tật nguyền; trên ThanhNienOnline ngày 20.2.2023)

Ban đọc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp) Chuyển khoản: Gia Khanh: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Võ Thị Chín - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Người mẹ bệnh tật nuôi con bại não; trên Thanh Niên ngày 2.3.2023)

Minh Tài (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Đoàn (120 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM): 5.000.000 đồng; chú Diễn (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (đường Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 200.000 đồng; Hà Tiến Đăng (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Đặng Đức Thịnh, Đức Hưng (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Xuân Hương (P.3, Q.11, TP.HCM): 300.000 đồng; Hồ Thị Toàn (TK/9 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Anh Phạm Quang (Đà Nẵng): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; N.T.Phuong Uyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.