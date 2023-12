Những tấm lòng vàng 6.12.2023

Chuyển khoản: Nguyen Tuan Kiet: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Huy: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Thi Anh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Thi Yen Nhi: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Ngoc Xuan: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 220.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Quoc Bach: 300.000 đồng; Nguyen Thi Lan Nhi: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Duong Thi My: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Truong Giang: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; La Thi Ngan: 100.000 đồng; Nguyen Thai Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Canh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thanh Long: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Hong My: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Le Huynh Duc: 100.000 đồng; Nguyen Quynh Huong: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ngo Thi Minh Hai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Vu Uyen Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Tien Vuong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Gia Dinh Phan Thanh Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Huu Thiep: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Dang Nguyen Minh Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 70.215 đồng; Tran Van Ngoc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Phuong: 150.000 đồng; Dinh Dang Bao Chau: 100.000 đồng; ban doc: 376.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Huy Quan: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Trang: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Thi Bich Thi: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Le Trung: 100.000 đồng; Anh Bim: 200.000 đồng; Ho Thi Phi: 200.000 đồng; Hoang Thuy Trang: 100.000 đồng; Dao Thi Bac: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Thi Thu Lien: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Hong Uyen: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Quynh Tram: 50.000 đồng; Luong Minh Chi: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Trung Nam: 500.000 đồng; Dang Thanh Lam: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Tuyet Nhung: 300.000 đồng; Vo Ngoc Trieu: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Le Minh Tien: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Thanh Tam: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp))



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Ban CTBĐ