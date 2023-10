Những tấm sắt nguy hiểm trên cầu tạm

Trên mặt cầu, nhiều mối hàn xì bị gỉ sét bung ra khiến tấm sắt cong vênh và có chỗ hở một khoảng trống. Ngoài ra, đoạn hai đầu cầu có những tấm tôn ốp thêm vào lan can đã bị rách, nhô ra đường ngang tầm chân người đi xe máy. Do mặt cầu hư hỏng nhiều chỗ, đơn vị thi công đậy những tấm sắt to, trơn và bị chênh, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Người dân địa phương cho biết khi mưa mặt cầu trơn trượt, người điều khiển xe hai bánh lưu thông với tâm lý lo sợ dễ bị trượt ngã, nhất là ban đêm. Đặc biệt, mỗi lần ô tô chạy qua, các tấm sắt thường bị xê dịch, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Thế nhưng, hằng ngày cây cầu tạm này vẫn gồng gánh khá nhiều phương tiện qua lại dẫn đến rung lắc, phát ra nhiều tiếng động lớn.



Tấm sắt đậy bị chênh trên mặt cầu tạm Bà Hom, gây nguy hiểm cho người qua lại NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa lại mặt cầu, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.