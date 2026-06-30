Những thay đổi đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực ô tô từ 1.7.2026

Bắt đầu từ ngày 1.7.2026, cùng với sự chuyển mình của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, một số chính sách, quy định mới liên quan đến lĩnh vực ô tô như việc chở trẻ em trên xe, lắp phụ kiện trên ô tô… sẽ được triển khai. Bên cạnh đó, thi sát hạch lái xe ô tô cũng sẽ có một số thay đổi cần chú ý.

Dưới đây là những đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực ô tô từ ngày 1.7.2026:

1. Ô tô sử dụng cá nhân khi chở trẻ em phải gắn thiết bị an toàn bảo vệ trẻ em

Theo khoản 3, điều 7 Luật số 118/2025/QH15 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Bên cạnh đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Từ ngày 1.7.2026 tất cả xe ô tô cá nhân từ khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô Ảnh: Bá Hùng

Như vậy, từ ngày 1.7.2026 tất cả xe ô tô cá nhân từ khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, tuy nhiên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không bắt buộc phải lắp thiết bị an toàn, ghế an toàn cho trẻ em.

2. Ô tô lắp phụ kiện chính hãng do nhà sản xuất cung cấp sẽ không bị coi là cải tạo xe

Trước đây, khi lắp thêm một số phụ kiện cho ô tô, dù do chính nhà sản xuất cung cấp, chủ xe phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo nếu làm thay đổi một số chi tiết trên xe. Tuy nhiên, từ ngày 1.7.2026 đã có nhiều thay đổi liên quan đến vấn đề này.

Tại Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng đã làm rõ khái niệm "cải tạo xe cơ giới". Theo đó, từ ngày 1.7.2026, nhiều chi tiết do chính nhà sản xuất thiết kê, công bố và cung cấp sẽ không còn bị coi là cải tạo nếu được lắp đặt đúng chủng loại cho phương tiện.

Từ ngày 1.7.2026, nhiều chi tiết do chính nhà sản xuất thiết kê, công bố và cung cấp sẽ không còn bị coi là cải tạo nếu được lắp đặt đúng chủng loại cho phương tiện Ảnh: Bá Hùng

Trong đó, chủ xe được phép lắp đặt những linh kiện mà không phải thực hiện thủ tục cải tạo như trước gồm: Cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống và một số phụ kiện tùy chọn khác do nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền cung cấp. Các trang bị ngoại thất thay thế phải đảm bảo sau khi lắp đặt, kích thước bao của xe (dài x rộng x cao) thực tế không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu; đồng thời, khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ngoài ra, Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng cũng quy định các trường hợp xe cơ giới thay đổi một số kết cấu thùng hàng cũng sẽ không được coi là cải tạo như: Bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng, thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của ô tô tải tự đổ, rơ-moóc tải tự đổ, sơ mi rơ-moóc tải tự đổ; lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của ô tô pickup, lắp đặt thêm bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cánh lướt gió, mui gió.

3. Xe bán tải được lưu hành như ô tô con

Sau nhiều kiến nghị về việc lưu thông của xe bán tải, mới đây Chính phủ vừa có quyết định chính thức liên quan đến vấn đề này. Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Từ ngày 1.7.2026, xe ô tô tải pickup cabin kép có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 3,5 tấn sẽ được xem như ô tô con khi tham gia giao thông Ảnh: Ford

Liên quan đến việc lưu thông của xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô tải pickup, tại điều 11, Nghị định 241/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 (Nghị định 165/2024/NĐ-CP) nêu rõ: "Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con".

Điều này đồng nghĩa với việc, bắt đầu từ ngày 1.7.2026 - thời điểm Nghị định 241/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, các xe ô tô tải pickup cabin kép (thường được gọi chung là xe bán tải) có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 3,5 tấn sẽ được xem như ô tô con khi tham gia giao thông. Qua đó, không còn bị hạn chế lưu thông như xe tải thông dụng.

4. Bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch Giấy phép lái xe ô tô

Trước đây, bên cạnh phần thi lý thuyết và thực hành, người thi Giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện phần thi mô phỏng, gồm 10 tình huống được trích ngẫu nhiên từ bộ 120 tình huống giao thông. Người thi xem các đoạn video mô phỏng trên máy tính và bấm phím cách tại thời điểm xuất hiện tình huống nguy hiểm để được chấm điểm. Tổng điểm tối đa là 50 điểm và thí sinh cần đạt tối thiểu 35/50 mới có thể vượt qua. Tuy nhiên, theo quy định mới của Bộ Công an, từ ngày 1.7.2026, người thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không cần phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.

Từ ngày 1.7.2026, người thi giấy phép lái xe ô tô không cần phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính Ảnh: Bá Hùng

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, quy định mới được đưa ra tại thông tư mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế thay thế Thông tư số 12 ngày 28.2.2025 do Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành. Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94 năm 2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.

Bên cạnh đó, theo quy định mới, số lượng câu hỏi sẽ tăng từ 30 lên 50 ở phần thi lý thuyết sát hạch ô tô hạng B, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút. Người dự thi được tính là đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi. Ở phần thi thực hành lái ô tô, đoạn đường sát hạch tối thiểu sẽ là 5 km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ sang đường.