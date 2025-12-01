Những thiết bị hữu ích hơn cả ổ flash USB

Ổ flash USB và ổ cứng ngoài là những thiết bị lưu trữ di động tiện lợi để người dùng truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị, cài đặt hệ điều hành, chạy ứng dụng và thậm chí sử dụng như khóa bảo mật.

Với giá cả phải chăng và nhiều lựa chọn dung lượng cùng các đầu nối như USB-C và USB-A, chúng phù hợp với cả thiết bị cũ và mới. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của ổ flash USB, còn nhiều thiết bị khác có thể mang lại lợi ích lớn hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Người dùng công nghệ đang chuộng gì ngoài USB và ổ cứng di động?

Một trong những thiết bị không thể thiếu là pin dự phòng. Khi mà người dùng sở hữu nhiều thiết bị cần sạc như smartphone và smartwatch, việc có một cáp USB sạc nhanh và bộ sạc dự phòng mạnh mẽ trở thành nhu cầu thiết yếu.

Pin dự phòng rất hữu ích trong quá trình di chuyển ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, khi di chuyển hoặc du lịch, việc tiếp cận ổ cắm điện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Do đó, pin dự phòng đã trở thành một giải pháp lý tưởng để sạc điện thoại, máy tính bảng, tai nghe không dây và thậm chí cả laptop.

Hầu hết pin dự phòng đều nhỏ gọn, giá cả phải chăng và dễ sử dụng. Khi chọn mua, người tiêu dùng nên cân nhắc dung lượng pin, tốc độ sạc và khả năng hỗ trợ các giao thức sạc nhanh như USB Power Delivery (USB PD). Nếu có kế hoạch mang theo lên máy bay, hãy chọn loại được các hãng hàng không phê duyệt.

Một thiết bị khác cũng hữu ích là thiết bị theo dõi đồ vật, hay còn gọi là thiết bị theo dõi thông minh để người dùng theo dõi và định vị đồ vật có giá trị trong trường hợp bị mất. Khi được kết nối với điện thoại, người dùng có thể theo dõi vị trí của thiết bị qua Bluetooth và mạng lưới thẻ của công ty.

Các thiết bị theo dõi giúp tìm lại đồ thất lạc hoặc mất cắp tốt hơn ẢNH: NBC NEWS

Ví dụ, AirTag của Apple cho phép người dùng tìm kiếm vị trí của nó thông qua các thiết bị Apple khác. Ngoài AirTag còn có nhiều lựa chọn thay thế cho người dùng Android như Samsung SmartTag 2 và các thiết bị theo dõi Tile. Khi chọn mua thiết bị theo dõi, người dùng cần lưu ý đến sự tương thích với điện thoại và hệ điều hành, phạm vi kết nối Bluetooth, thời lượng pin và khả năng gắn vào đồ vật dễ dàng.

Những thiết bị này không chỉ giúp cuộc sống hằng ngày trở nên thuận tiện hơn mà còn mang lại sự an tâm cho người dùng.