Những thiết bị USB không thực sự cần thiết nên cân nhắc khi mua

Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm hữu ích, thị trường cũng tràn ngập thiết bị USB không thực sự cần thiết, thậm chí gây thất vọng mà người dùng nên tránh mua.

Máy xay sinh tố cầm tay

Mặc dù nghe có vẻ tiện lợi, nhưng thực tế chỉ ra rằng những sản phẩm này thường có chất lượng kém, pin nhanh hết và động cơ yếu. Người dùng đã phản ánh rằng mẫu máy xay sinh tố Linsar rất nhanh hết pin, thậm chí còn ngừng hoạt động bất ngờ. Thay vì đầu tư vào một máy xay sinh tố cầm tay, người dùng có thể chỉ cần lắc chai nước hoặc dùng thìa, vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Máy xay sinh tố cầm tay hoạt động tiêu tốn nhiều pin ẢNH: AMAZON

Tủ lạnh mini USB

Được quảng cáo là giải pháp tiết kiệm cho việc giữ lạnh đồ uống, nhưng tủ lạnh mini USB không có máy nén hay chu trình làm lạnh như tủ lạnh thông thường. Chúng hoạt động dựa trên công nghệ làm mát nhiệt điện, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Một tủ lạnh mini USB có thể làm lạnh, nhưng không thể so sánh với khả năng làm lạnh của tủ lạnh truyền thống. Thậm chí, một nghiên cứu cho thấy tủ lạnh mini tốn nhiều năng lượng hơn so với tủ lạnh thông thường.

Bàn phím silicon có thể cuộn

Thiết kế này có vẻ tiện lợi cho việc di chuyển và phù hợp với môi trường làm việc nhiều bụi bẩn, nhưng nhiều người dùng chỉ ra rằng nhược điểm mà bàn phím gặp phải vượt xa lợi ích. Ví dụ mẫu bàn phím silicon của thương hiệu Sungwoo thường gặp phải vấn đề như dễ hỏng và các phím cần lực nhấn khác nhau để hoạt động chính xác.

Máy hủy giấy

Trong bối cảnh gia tăng nạn trộm cắp danh tính, việc bảo vệ thông tin cá nhân là rất quan trọng. Tuy nhiên, mặc dù được quảng cáo tiện lợi nhưng những máy hủy giấy nhỏ gọn như của Yipgou lại không đáp ứng được kỳ vọng. Đánh giá từ người dùng trên Amazon cho thấy sản phẩm thường xuyên bị tắc nghẽn và không đủ mạnh để hủy tài liệu một cách hiệu quả.

Máy hủy giấy di động hoạt động không thực sự hiệu quả ẢNH: AMAZON

Máy giặt

Mặc dù ý tưởng về một chiếc máy giặt di động có thể hấp dẫn, nhưng thực tế cho thấy chúng không hoạt động hiệu quả. Kích thước nhỏ bé của máy giặt di động không đủ sức giặt sạch quần áo, trong khi người dùng có thể dễ dàng thực hiện công việc này bằng tay trong bồn rửa hoặc xô.