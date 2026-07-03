Những thói quen sử dụng máy tính hiện không còn phù hợp

Ngay cả với những người dùng máy tính có kiến thức về thông tin sai lệch và luôn hoài nghi, không ít người đã bị lừa bởi những lời đồn thổi về công nghệ. Dù không quá nguy hiểm, những thông tin này cho thấy rằng việc nghe đi nghe lại một điều trên internet không đồng nghĩa với việc thông tin đó đúng, như những trường hợp dưới đây.

Nhiều thói quen sử dụng máy tính không còn phù hợp với công nghệ hiện đại ẢNH: REUTERS

Một trong những lầm tưởng phổ biến là việc tắt máy tính hằng ngày. Mặc dù Windows nổi tiếng với những lỗi và sự không ổn định, việc tắt máy không còn cần thiết như trước. Các linh kiện máy tính hiện đại được thiết kế để hoạt động liên tục mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, để tiết kiệm điện, người dùng vẫn nên tắt máy hoặc chuyển sang chế độ ngủ khi không sử dụng.

Một quy tắc khác cũng đã lỗi thời là chống phân mảnh ổ cứng. Trong khi các ổ đĩa cơ (HDD) cũ cần được chống phân mảnh để hoạt động hiệu quả, các ổ thể rắn (SSD) hiện đại không cần công việc này và việc làm như vậy có thể làm giảm tuổi thọ của ổ đĩa. Hệ điều hành Windows hiện nay cũng tự động quản lý nhiệm vụ này.

Ngoài ra, nếu nghĩ rằng phần mềm miễn phí không thể so sánh với phần mềm trả phí thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Thực tế cho thấy, có nhiều ứng dụng miễn phí chất lượng cao hiện nay, như Libre Office hay DaVinci Resolve, có thể thay thế cho các phần mềm trả phí.

Cuối cùng, chế độ ẩn danh trên trình duyệt không đảm bảo sự riêng tư như nhiều người vẫn nghĩ. Chế độ này chỉ xóa cookie và dữ liệu theo dõi sau khi đóng trình duyệt, trong khi dấu vân tay của người dùng vẫn có thể bị theo dõi. Để thực sự bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng nên xem xét sử dụng các trình duyệt bảo mật.

Cũng cần lưu ý rằng máy Mac không hoàn toàn miễn nhiễm với virus. Mặc dù ít phổ biến hơn, nhưng máy Mac vẫn có thể bị tấn công, đặc biệt khi thị phần của chúng ngày càng tăng.

Những lầm tưởng này cho thấy rằng công nghệ luôn phát triển và việc cập nhật kiến thức là điều cần thiết để sử dụng máy tính một cách hiệu quả và an toàn.