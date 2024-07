Những thống kê ấn tượng của đội tuyển Anh dưới ‘triều đại’ Southgate

Những thống kê "biết nói"

Trận chung kết EURO 2024 là trận đấu cuối cùng của HLV Gareth Southgate trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Hợp đồng của HLV Southgate và Liên đoàn bóng đá Anh sẽ hết hạn vào tháng 12.2024 nhưng hôm nay 16.7, ông đã quyết định từ chức để Liên đoàn tìm người kế nhiệm để dẫn dắt Tam sư tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.



Dù lời chia tay có thể hơi cay đắng, chiến lược gia 53 tuổi hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu ra đi với những thành tựu và di sản mà gần 60 năm qua, không một HLV nào từng dẫn dắt đội tuyển Anh làm được.

HLV Southgate nói lời chia tay với đội tuyển Anh sau 8 năm gắn bó Reuters

Ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển Anh vào tháng 9.2016 sau thời gian huấn luyện đội U.21 Anh từ năm 2013 đến năm 2016.

Ông đưa đội tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 lần đầu tiên sau 28 năm nhưng để thua Croatia - đội sau đó trở thành á quân ở đấu trường này.

Năm 2019, ông đưa đội tuyển Anh vào đến bán kết UEFA Nations League ở lần đầu tiên giải đấu được tổ chức. Cũng trong năm này, ông được phong tước OBE (Officer of the Order of the British Empire) - Huân chương Sĩ quan Đế quốc Anh.

1 năm sau, Tam sư lọt vào chung kết EURO 2020 nhưng để thua Ý trên chấm phạt đền sau trận hòa 1-1.

Đến tứ kết World Cup 2022, Anh bị loại sau khi thua đội á quân Pháp.

Dù có màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng bảng EURO 2024, đội tuyển Anh đã vào tới trận đấu cuối cùng và chỉ chịu thất bại 1-2 trước một Tây Ban Nha quá xuất sắc.

Các con số thống kê của đội tuyển Anh dưới triều đại của ông đều rất ấn tượng, họ chỉ thiếu danh hiệu Reuters

Một lần nữa ông để vuột chức vô địch trong những phút giây cuối cùng của trận chung kết Reuters

Nhà cầm quân 53 tuổi rời ghế huấn luyện đội tuyển Anh sau 102 trận. Đoàn quân của ông giành chiến thắng 64 lần, có 20 trận hòa và chỉ để thua 18 lần, tỷ lệ thắng đạt 63%. HLV Southgate còn có kỷ lục đáng chú ý là chỉ thua 1 lần trong 35 trận ở vòng loại World Cup và EURO.

Cần phải nhớ chiến lược gia này đã tiếp quản một đội tuyển Anh rệu rã chỉ giành được 1 điểm ở vòng bảng World Cup 2014 và để thua Iceland ở EURO 2016.

HLV Southgate đã đạt được nhiều thành tựu hơn tất cả các HLV cũ của đội tuyển Anh trong vòng 58 năm qua, ngay cả khi con đường đến trận chung kết EURO vừa rồi không mấy suôn sẻ nhưng ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng với di sản để lại cho bóng đá Anh.

Điều duy nhất còn thiếu để ông lưu danh cùng bóng đá Anh là một danh hiệu lớn và trong chia sẻ sau trận chung kết EURO 2024, ông đã phát biểu rằng nước Anh đang có một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, trong 2 hay 4 hay 6 hay thậm chí là 8 năm tới, thế hệ đó sẽ tiếp tục tiến bộ, tiếp tục phát triển và tương lai sẽ rất rộng mở.

Báo chí Tây Ban Nha ca tụng, truyền thông Anh thất vọng sau trận chung kết EURO

Ông động viên Jude Bellingham sau thất bại ở chung kết EURO 2024 Reuters

Lời chia tay

Hoàng tử William, Thân vương xứ Wales, chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông Southgate trên mạng xã hội X kèm lời nhắn gửi: "Gareth, tôi muốn cảm ơn ông - không phải với tư cách là Chủ tịch danh dự Liên đoàn bóng đá Anh, mà với tư cách là một người hâm mộ đội tuyển Anh. Cảm ơn ông đã tạo ra một đội bóng kề vai sát cánh với những đội mạnh nhất thế giới vào năm 2024. Cảm ơn ông vì sự khiêm tốn, lòng trắc ẩn và lòng nhân ái. Ông nên vô cùng tự hào về những gì mình đã đạt được."

Chia sẻ của Hoàng tử William trên XR Reuters

Cựu danh thủ Gary Lineker, hiện là bình luận viên bóng đá, gửi lời cảm ơn: "Chúc HLV Gareth Southgate mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Anh ấy mang lại niềm tự hào, sự tôn trọng và sự đoàn kết cho nước Anh mà đã lâu rồi chúng ta không thấy. Anh ấy đã đến rất gần, rất gần với sự bất tử trong bóng đá và anh ấy luôn hoàn thành công việc với sự khiêm tốn, đứng đắn và phẩm giá”.

Hậu vệ Harry Maguire, người từng được HLV Southgate dẫn dắt chia sẻ trên Instagram: “Ông ấy đã khiến tất cả chúng ta có lại niềm tin vào bóng đá một lần nữa - những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi mãi. Cảm ơn boss".

Cựu trung vệ đội tuyển Anh gửi lời cảm ơn tới thầy cũ Reuters

Tiền vệ Declan viết: "Cảm ơn thầy, thật là một đặc ân khi được chơi cho đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của thầy. Những kỷ niệm sẽ ở lại mãi mãi. Chúc HLV Southgate những điều tốt đẹp nhất trong chuyến phiêu lưu tiếp theo".

Thủ môn Jordan Pickford, người chơi rất hay ở EURO vừa rồi, gửi lời chúc đến chặng đường mới của HLV Southgate: "Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thầy Southgate vì đã luôn tin tưởng vào tôi trong suốt thời gian gắn bó vừa qua và xin chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất trong những bước đi tiếp theo".