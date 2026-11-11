Những thông tin tài chính nào thuộc bí mật nhà nước?

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính, có hiệu lực từ ngày 10.11.2026.

Theo quyết định, bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính được chia thành hai độ: tối mật và mật.

Nhiều thông tin về tài chính, ngân hàng và chứng khoán thuộc diện bí mật ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở độ tối mật, danh mục gồm tài liệu, số liệu chi tiết về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược cùng số liệu về kinh phí, số lượng, giá trị hàng dự trữ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý cũng thuộc diện tối mật.

Ngoài ra còn có hồ sơ về cơ sở bí mật trong hoạt động kiểm soát hải quan; kế hoạch đầu tư công phục vụ phòng thủ đất nước ở cấp chiến lược, chiến dịch và cấp bộ, ngành.

Ở độ mật, danh mục gồm một số tài liệu, số liệu chưa công khai về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương; số liệu chi tiết về quốc phòng, an ninh trong kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách; phương án xây dựng chính sách tài chính trước khi trình Quốc hội thông qua.

Các phương án giá in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại; tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách T.Ư; phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước cũng thuộc diện này.

Danh mục còn bao gồm thiết kế bảo đảm an ninh kho tiền, phương án vận chuyển tiền và tài sản quý hiếm của Kho bạc Nhà nước; tài liệu nghiệp vụ hải quan phục vụ điều tra, chống buôn lậu chưa công khai.

Đáng chú ý, thông tin chưa công khai có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và các giải pháp ổn định thị trường khi xảy ra biến động lớn cũng được xếp vào bí mật nhà nước độ mật.