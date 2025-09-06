Những thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu

Với nguyên lý hoạt động như một lò nướng đối lưu thu nhỏ, nồi chiên không dầu có thể làm giòn rau củ, nướng bánh hay chế biến thịt cá nhanh chóng, theo trang sức khỏe Health.

Theo bà Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp. Một số món khi đưa vào nồi chiên sẽ không cho kết quả như mong đợi, thậm chí làm hỏng cả thiết bị.

Ngược lại, có những món tưởng chừng khó chế biến lại cho ra thành phẩm thơm ngon, giòn rụm trong nồi chiên không dầu.

Phô mai nguyên miếng không nên cho vào nồi chiên. Phô mai tan chảy quá nhanh, loang ra trước khi kịp vàng giòn Ảnh minh họa: AI

Những món không nên cho vào nồi chiên không dầu

Các món tẩm bột ướt như cá chiên bột không hợp để nấu bằng nồi chiên. Nguyên nhân là không có dầu nóng để làm lớp bột chín nhanh, khiến bột chảy ra trước khi kịp giòn, dễ bị ướt nhão ngay cả khi phần thịt bên trong đã chín.

Phô mai nguyên miếng cũng là thực phẩm không nên cho vào nồi chiên. Phô mai tan chảy quá nhanh, loang ra trước khi kịp vàng giòn.

Một số loại rau lá như một số loại cải cũng không hợp với nồi chiên không dầu. Khi gặp gió nóng, lá rau bị thổi bay và chín không đều.

Bắp rang là món ăn vặt giàu chất xơ, có thể chế biến bằng bếp hoặc lò vi sóng nhưng không hợp với nồi chiên. Nhiều loại nồi chiên không đạt đủ nhiệt độ cao và ổn định để hạt bắp nổ đều. Kết quả thường là hạt nổ không hết, nhiều hạt bị cháy khét, kém ngon.

Những món hợp bất ngờ với nồi chiên không dầu

Đùi gà còn xương, còn da rất thích hợp với nồi chiên. Khi chế biến ở 190 độ C trong 20 phút, phần da bên ngoài giòn rụm trong khi bên trong vẫn mọng nước.

Cá hồi là nguồn giàu omega-3, protein và nhiều khoáng chất cần thiết. Với nồi chiên, cá hồi chín giòn nhanh mà không còn mùi tanh khó chịu trong bếp. Bạn chỉ cần nêm gia vị, nướng ở 200 độ C trong 7 đến 9 phút là có món cá hồi vàng mặt, mềm ngọt.

Thay vì luộc trong nước, chỉ cần cho trứng vào nồi chiên ở 130 độ C trong 15 phút, lòng đỏ sẽ chín vừa, vỏ dễ bóc, rất tiện lợi.

Các loại hạt khi rang trong nồi chiên cũng thơm ngon không kém. Bạn có thể trộn chúng cùng chút dầu và muối, rang ở 150 độ C trong 5 đến 10 phút.

Há cảo đông lạnh có thể chế biến trực tiếp mà không cần rã đông. Chỉ cần phết hoặc xịt dầu mỏng, chiên ở 175 đến 200 độ C trong 8 đến 12 phút.