Những thước phim triệu view ghi vẻ đẹp miền Tây từ trên cao

Nhân vật trong câu chuyện là anh Huỳnh Phú Tiến (40 tuổi), sống tại xã Mỹ Phước, Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Các video flycam ghi vẻ đẹp miền Tây do anh thực hiện thời gian qua liên tục thu hút hàng triệu lượt xem, gợi nhớ ký ức quê nhà cho nhiều người xa xứ.

Khám phá cảnh đẹp miền Tây từ trên cao

Đó là dòng mô tả giản dị trên trang cá nhân có hơn 44.000 người theo dõi của anh Tiến, cũng chính là điều anh kiên trì thực hiện suốt thời gian qua.

Trong các clip, miền Tây hiện lên mộc mạc mà cuốn hút: cánh đồng lúa xanh rì, kênh rạch êm đềm, rặng dừa nước rì rào, đàn vịt chạy đồng hay những chiếc vỏ lãi len lỏi trên sông… tạo nên một bức tranh đời sống quen thuộc, gần gũi.

Nhìn từ trên cao, hình ảnh quê hương ở miền Tây xuất hiện bình yên, nên thơ trong những thước phim của anh Tiến ẢNH: NVCC

Chính sự chân thực ấy khiến nhiều người xem cảm thấy bình yên. Không ít người xa quê để lại bình luận xúc động khi nhớ lại ký ức tuổi thơ, trong khi những người chưa từng đến miền Tây lại bày tỏ mong muốn một lần được đặt chân đến vùng đất này.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Tiến cho biết: "Ban đầu mình chỉ quay vì thích, không nghĩ sẽ có nhiều người xem như vậy".

Ý tưởng bắt đầu từ giữa năm 2024 khi anh mua flycam và tự học quay phim. Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, gắn bó với ruộng đồng từ nhỏ, anh muốn lưu giữ những hình ảnh quen thuộc của quê hương theo một cách khác - từ trên cao.

Khám phá cảnh đẹp miền Tây từ trên cao ẢNH: NVCC

"Thời gian đầu clip chưa có nhiều người xem. Sau đó mình rút kinh nghiệm, quay chỉn chu hơn, dần dần tạo được phong cách riêng nên mọi người bắt đầu chú ý", anh kể.

Mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại rong ruổi qua nhiều địa phương như Vĩnh Long, Cà Mau… để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Rời phố về quê, tìm lại sự bình yên

Trước đây, anh Tiến cùng gia đình sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Năm 2022, anh quyết định về quê để tiện chăm sóc cha mẹ và tiếp quản việc kinh doanh phụ tùng máy nông nghiệp của gia đình.

Vợ con là hậu phương vững chắc của anh Tiến ẢNH: NVCC

Những ngày đầu rời phố thị, anh chưa quen với nhịp sống chậm. Nhưng theo thời gian, sự bình yên và không khí trong lành nơi quê nhà dần trở thành điều khiến anh gắn bó. "Năm ngoái, sau khi tía mất, mình ở nhà nhiều hơn để chăm má nên không đi xa quay được. Nhưng ngay cả những clip quay quanh nhà cũng được mọi người đón nhận", anh chia sẻ.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (35 tuổi), cùng con trai Huỳnh Phú Khang (học lớp 6) đều ủng hộ đam mê của anh. Thậm chí, hai mẹ con còn xuất hiện trong một số video. "Con rất vui khi được lên clip của cha và khoe với bạn bè", cậu bé nói.

Theo anh Tiến, điều làm nên dấu ấn trong các video của mình chính là sự mộc mạc, chân thật của đời sống miền Tây.

Thời gian tới, anh Tiến dự định tiếp tục hành trình ghi lại vẻ đẹp miền Tây ở nhiều tỉnh thành hơn, như một cách lưu giữ và lan tỏa tình yêu quê hương.