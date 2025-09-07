Những tính năng đã biến mất khỏi smartphone

Khi so sánh các mẫu đời đầu như iPhone, Pixel hay Galaxy với các smartphone mới nhất, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc về sức mạnh xử lý, màn hình, bộ nhớ và thời lượng pin. Tuy nhiên, một số tính năng cũ đã dần bị loại bỏ vì những lý do nhất định.

Dưới đây là những tính năng gần như đã biến mất khỏi smartphone. Mặc dù chúng có thể gây ra nhiều tranh cãi trong giai đoạn đầu nhưng từng bước thể hiện sự đúng đắn theo thời gian.

Bàn phím vật lý

Bàn phím QWERTY vật lý từng là một phần không thể thiếu trên nhiều smartphone, đặc biệt là BlackBerry. Tuy nhiên, sự ra đời của iPhone vào năm 2007 đã đánh dấu sự kết thúc của loại bàn phím này.

BlackBerry từng làm mưa làm gió trên thị trường smartphone nhờ bàn phím QWERTY ẢNH: REUTERS

Mặc dù một số người vẫn nhớ về trải nghiệm gõ phím vật lý, nhưng với sự phát triển của màn hình cảm ứng và các tính năng như tự động sửa lỗi, bàn phím ảo đã trở thành lựa chọn ưu việt hơn. Ngày nay, nhiều người vẫn có thể tùy chỉnh bàn phím ảo theo sở thích mà không cần đến bàn phím vật lý.

Pin có thể tháo rời

Trước đây, việc tháo rời pin trên các thiết bị như Galaxy S4 là điều rất phổ biến. Tuy nhiên, với sự cải tiến của công nghệ pin, hầu hết các smartphone hiện nay đều sử dụng pin cố định. Điều này không chỉ giúp thiết bị có thiết kế mỏng hơn mà còn giúp nâng cao khả năng chống nước và bụi. Mặc dù pin rời từng mang lại sự tiện lợi, nhưng các thiết kế cao cấp giờ đây đã khiến tính năng này trở nên lỗi thời.

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Đây từng là một tiêu chuẩn trên mọi smartphone nhưng đã bị loại bỏ bởi Apple khi ra mắt iPhone 7 vào năm 2016, sau đó là Samsung với dòng Galaxy Note 10. Sự phát triển của tai nghe không dây đã khiến giắc cắm 3,5 mm trở nên không cần thiết. Mặc dù một số người vẫn ưa chuộng tai nghe có dây vì chất lượng âm thanh, tuy nhiên với sự tiện lợi của tai nghe Bluetooth và các tính năng cải tiến ngày nay, giắc cắm tai nghe đã không còn là một yếu tố quan trọng.

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm bắt đầu biến mất khỏi iPhone kể từ dòng iPhone 7 ẢNH: WCCFTECH

Cổng sạc smartphone độc quyền

Nhiều smartphone trước đây sử dụng cổng sạc độc quyền gây khó khăn cho người dùng khi phải mang theo nhiều loại cáp khác nhau. Tuy nhiên, với sự chuyển đổi sang cổng USB-C, người dùng giờ đây có thể sử dụng cùng một bộ sạc cho nhiều thiết bị khác nhau. Ngay cả Apple cũng phải từ bỏ Lightning để chuyển sang cổng USB-C. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải điện tử mà còn mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi không phải mang nhiều cáp bên mình.

Cuối cùng, những tính năng được xem như là tàn dư của một thời đại cũ thực sự đã không còn thích hợp để nhường chỗ cho những cải tiến công nghệ hiện đại. Trong khi một số người có thể hoài niệm về chúng, nhiều người khác lại không cảm thấy thiếu thốn khi vắng bóng chúng.