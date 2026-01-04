Những tính năng sẽ đến với iPhone nhờ iOS 26.3

Phiên bản iOS 26.3 hiện trong giai đoạn beta để người dùng quan tâm có thể tải về và trải nghiệm một số cải tiến, tuy nhiên nhiều người vẫn muốn nhận phiên bản chính thức để đảm bảo tính ổn định cao hơn.

iOS 26.3 sẽ được triển khai chính thức vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau ẢNH: Chụp màn hình TECHRADAR

Theo BGR, các ghi nhận cho thấy iOS 26.3 sẽ tập trung vào những cải tiến khiêm tốn hơn, nhưng vẫn được xem là một bước đệm quan trọng cho bản cập nhật lớn sắp tới. Trong quãng thời gian chờ đợi phiên bản chính thức được phát hành, người dùng có thể tìm hiểu một số cải tiến sẽ đến với bản cập nhật này.

Những điểm nhấn trên iOS 26.3

Với iOS 26.3, Apple sẽ cải thiện khả năng sử dụng iPhone với các thiết bị không phải của công ty, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa hệ sinh thái Android. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Apple và Google để việc chuyển dữ liệu như ứng dụng, email và ảnh giữa các thiết bị diễn ra một cách liền mạch hơn.

Người dùng iOS tại Liên minh châu Âu (EU) sẽ được hưởng lợi từ hệ thống thông báo nâng cấp, cho phép người dùng xem một số cảnh báo trên smartwatch của bên thứ ba, như Garmin Fenix 8. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chọn giữa việc kết nối iPhone với Apple Watch hoặc đồng hồ của bên thứ ba, không thể kết nối cùng lúc.

Bên cạnh đó, Apple dự kiến sẽ phát hành hình nền Black Unity mới cùng iOS 26.3, nhân dịp Tháng L ịch Sử Người Da Đ en (tháng 2 ở Mỹ và tháng 10 ở Anh). Người dùng tại châu Âu cũng sẽ nhận được các thành phần NFC mới và bộ thu phát Wi-Fi nhanh hơn để chia sẻ ngang hàng, trong khi người dùng ở các khu vực khác sẽ không có những tính năng này do ảnh hưởng của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) năm 2022 của EU.

Thời điểm phát hành iOS 26.3

Các bản cập nhật x.3 của Apple thường bị trì hoãn trong mùa lễ hội cuối mỗi năm, mặc dù thời gian thử nghiệm beta có thể ngắn hơn so với các bản cập nhật giữa năm. Theo thông lệ, Apple thường phát hành các bản cập nhật một cách nhất quán. Ví dụ, iOS 16.3 được phát hành vào đầu tháng 2.2023, trong khi iOS 17.3 và iOS 18.3 ra mắt lần lượt vào cuối tháng 1.2024 và 1.2025.

Nếu quá trình thử nghiệm beta không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng nào và Apple tuân thủ theo tiền lệ, người dùng có thể mong đợi iOS 26.3 sẽ được phát hành vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Một số tính năng mới sẽ không bao gồm trong phiên bản cập nhật này vì Apple có thể trì hoãn sang bản cập nhật iOS 26.4 lớn hơn.