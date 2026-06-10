Những 'trạm y tế mini' ở điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 10.6, không chỉ đồng hành với thí sinh bằng nước uống miễn phí, hướng dẫn phòng thi hay hỗ trợ đi lại, các đội hình tiếp sức mùa thi tại Gia Lai còn mang theo những túi y tế sơ cứu, sẵn sàng hỗ trợ khi thí sinh gặp sự cố sức khỏe trong thời gian dự thi.

Đội tình nguyện chuẩn bị hộp y tế để kịp thời hỗ trợ thí sinh gặp sự cố sức khỏe trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn), đội hình tình nguyện gồm 7 sinh viên Trường CĐ Y tế Gia Lai đã chuẩn bị một túi y tế với đầy đủ các vật dụng và thuốc thiết yếu như thuốc dạ dày, thuốc tiêu hóa, oresol, bông băng cùng các dụng cụ sơ cứu cơ bản.

Bạn Nguyễn Thảo Hương, sinh viên năm 2 ngành dược, trưởng nhóm tình nguyện tại điểm thi, cho biết việc chuẩn bị túi y tế nhằm chủ động ứng phó với các trường hợp thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian dự thi.

"Đây là phương án dự phòng cho các tình huống không mong muốn. Là sinh viên ngành y, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn thí sinh khi cần thiết", Hương chia sẻ.

Theo các tình nguyện viên, thời tiết nắng nóng kéo dài cùng áp lực thi cử có thể khiến một số thí sinh gặp tình trạng mệt mỏi, đau bụng hoặc tụt huyết áp. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn phương tiện sơ cứu giúp đội hình chủ động hỗ trợ trước khi lực lượng y tế chuyên trách tiếp nhận xử lý.

Thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn phát nước uống cho thí sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe, các đội hình tiếp sức mùa thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh các hoạt động hậu cần phục vụ thí sinh và phụ huynh.

Tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), lực lượng tình nguyện đã chuẩn bị 20 thùng nước uống để phát miễn phí trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Bạn Nguyễn Gia Ân, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, đội trưởng đội hình tình nguyện tại điểm thi này, cho biết lực lượng tham gia gồm sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, Trường CĐ Y tế Gia Lai và học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn.

Trong các ngày thi, các thành viên được phân công thành nhiều nhóm phụ trách đón tiếp thí sinh, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và hỗ trợ xe ôm miễn phí cho những trường hợp cần thiết.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, để đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tỉnh đoàn đã thành lập 91 đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng 1.365 tình nguyện viên tại tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Các đội hình triển khai nhiều hoạt động trong chương trình tiếp sức mùa thi như hướng dẫn thủ tục dự thi, hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, phân luồng giao thông, đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Thường trực Tỉnh đoàn cũng thường xuyên kiểm tra, động viên và hỗ trợ lực lượng tình nguyện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.