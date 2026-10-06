Những trường hợp nào ở Đà Nẵng được nhận 2 triệu đồng/tháng từ chính sách mới?

Ngày 6.10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, người thuộc diện được hưởng chính sách sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng.

Đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được cử đến trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã.

Ngoài khoản hỗ trợ 2 triệu đồng hằng tháng, người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công còn được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã cùng công chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của các trung tâm cũng thuộc diện được hưởng chính sách.

Để được nhận hỗ trợ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải có quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công, giao nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan.

Đối với các trường hợp khác, nhân sự phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách chính thức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã theo quy định.

Khoản hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng không dùng để tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách theo nghị quyết này và chính sách hỗ trợ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài khoản hỗ trợ hằng tháng, người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công còn được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục.

Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc ngay do sắp xếp.

Theo nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Thành ủy và nghỉ việc ngay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc diện được hỗ trợ.

Chính sách áp dụng đối với các trường hợp nghỉ việc trong thời gian đến hết ngày 31.7.

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua nghị quyết, chính sách quan trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, chi bộ và Ban Công tác Mặt trận dôi dư do sắp xếp, được cấp có thẩm quyền thống nhất nghỉ ngay tại thời điểm bố trí nhân sự sau sắp xếp đến hết ngày 31.7 cũng thuộc diện hưởng chính sách.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay do sắp xếp được tính theo thời gian công tác.

Cụ thể, người công tác dưới 1 năm được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ 1 năm đến dưới 5 năm được hỗ trợ 5 triệu đồng; từ 5 năm đến dưới 10 năm được hỗ trợ 10 triệu đồng; từ 10 năm trở lên được hỗ trợ 15 triệu đồng/người.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp và nghỉ ngay, mức hỗ trợ một lần bằng 100% mức hỗ trợ quy định tại điều 10 Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết cũng quy định chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp.

Theo đó, người không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và nghỉ việc ngay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác.

Mỗi năm công tác được hưởng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng, tối đa không quá 15 tháng/người. Mức phụ cấp làm căn cứ tính hỗ trợ là mức phụ cấp được hưởng tại tháng 6.2026.

Trường hợp thời gian công tác dưới 1 năm vẫn được hưởng 1 tháng phụ cấp. Nếu mức phụ cấp 1 tháng thấp hơn 3 triệu đồng thì mức hỗ trợ được tính 3 triệu đồng/người.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho hay tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề cấp thiết sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là hoàn thiện cơ sở pháp lý về đất đai, giá đất, tiền thuê đất; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực cao hơn, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giữ vững động lực dịch vụ, du lịch, công nghiệp - xây dựng, thu hút đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu; đồng thời xử lý tốt hơn các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Trước hết là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị thành phố cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026; đồng thời cụ thể hóa bằng các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, chương trình, đề án và danh mục dự án ưu tiên.