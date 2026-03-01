Những vũ khí Mỹ lần đầu xuất hiện trong chiến dịch tấn công Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1.3 thông báo trên mạng xã hội X rằng Lực lượng đặc nhiệm tấn công Bọ cạp của mình đã sử dụng UAV tấn công một chiều lần đầu tiên trong lịch sử trong chiến đấu khi tấn công Iran. Những UAV giá rẻ này được thiết kế dựa trên UAV Shahed của Iran và đã mang đến “sự trả thù do Mỹ tạo ra”.

Shahed là UAV do Iran thiết kế và được cho là đã xuất khẩu sang Nga để sử dụng tại Ukraine. Loại Shahed-136 có giá khoảng 20.000 USD/chiếc, chỉ bằng một góc so với giá của một quả tên lửa. Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, UAV có tốc độ lên đến 185 km/giờ, tầm bay được cho là 1.000 km với đầu đạn khoảng 40 kg.

Ngay sau khi Mỹ tấn công Iran ngày 28.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng ủng hộ, cáo buộc Tehran cung cấp UAV và công nghệ cho Nga sản xuất. Ông nói rằng trong 4 năm chiến sự, Nga đã sử dụng hơn 57.000 UAV tấn công dạng Shahed để tấn công Ukraine.

Ngoài ra, trong đợt tấn công ngày 28.2, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng một loại tên lửa Tomahawk được sơn màu đen khác lạ. Hải quân Mỹ đã đăng những hình ảnh trong chiến dịch tấn công, gồm tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) RGM-109 từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Một hình ảnh gây chú ý đặc biệt là quả TLAM sơn màu đen bóng chưa từng thấy. Lâu nay, tên lửa Tomahawk thường chỉ được sơn màu xám thường thấy của hải quân.

Theo chuyên san quân sự The War Zone, màu sơn này giống với loại tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) AGM-158C tàng hình hiện đang có trong kho của Hải quân Mỹ. Đây là mẫu tên lửa hành trình tiên tiến, cũng có màu đen bóng thay vì màu xám như “người anh em” AGM-158 JASSM chuyên được sử dụng để tấn công đất liền.

Chuyên san cho rằng màu sơn đen có thể là các mẫu vũ khí thử nghiệm và một số mẫu đang hoạt động. The War Zone đoán rằng màu sơn này đang được sử dụng cho những TLAM mới nhất được sản xuất cho Hải quân Mỹ.

Màu đen là lớp phủ khó phát hiện, nhằm tăng cường khả năng tồn tại của tên lửa, đặc biệt khi tấn công mục tiêu trên biển vì khi đó tên lửa sẽ bay sát mặt nước. Việc sở hữu đặc tính hấp thụ sóng radar và triệt tiêu tia hồng ngoại cũng là tính năng quan trọng.

The War Zone lưu ý rằng trên mình tên lửa mới có phần màu xám hình chữ V nhỏ, đó là cửa hút khí, sẽ thụt vào sau khi tên lửa đạt đến tốc độ ổn định.