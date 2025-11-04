Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tên lửa Tomahawk vẫn ngoài tầm với của Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
04/11/2025 04:40 GMT+7

Trên chuyên cơ Không lực Một ngày 2.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng hiện tại ông chưa cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine dù vẫn có thể đổi ý, theo Reuters.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500 km, sẽ giúp Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để gia tăng sức ép. Nga đã cảnh báo việc cung cấp tên lửa này sẽ là bước leo thang hoàn toàn mới.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 22.10 đến Nhà Trắng để thảo luận với ông Trump về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tuần trước, ông Rutte nói vấn đề đang được xem xét và tùy thuộc vào quyết định của Mỹ. CNN mới đây cũng dẫn nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho thỏa thuận sau khi xét thấy việc cung cấp không ảnh hưởng đến kho vũ khí của Mỹ, đặt quyết định cuối cùng vào tay Tổng thống Trump.

Ukraine nhận tên lửa Patriot, ông Trump không hứa cung cấp Tomahawk

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đã dập tắt ý tưởng bán tên lửa cho đồng minh NATO để họ chuyển lại cho Ukraine, nói rằng ông không muốn leo thang xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 2.11 thông báo đã nhận được thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Đức để củng cố phòng thủ. Ông Zelensky không nói rõ Ukraine nhận được bao nhiêu hệ thống nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trước đó cho hay Berlin đã cung cấp 3 tổ hợp Patriot cho Kyiv và sẽ cung cấp thêm 2 tổ hợp đến cuối năm 2025 với sự hỗ trợ của Na Uy. Mỗi tổ hợp Patriot có thể có từ 4 - 8 bệ phóng tên lửa với năng lực ngăn chặn tên lửa và máy bay.

Tên lửa Tomahawk vẫn ngoài tầm với của Ukraine - Ảnh 1.

Tàu chiến Úc phóng thử tên lửa Tomahawk ngoài khơi Mỹ năm 2024

Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đang hứng chịu các đợt tấn công mạnh trước mùa đông, dẫn đến việc cúp điện liên tục. Không quân Ukraine hôm qua cho biết Nga đã phóng 12 tên lửa và 138 máy bay không người lái tấn công lãnh thổ trong đêm 2.11, rạng sáng 3.11. Nga chưa bình luận về thông tin này.

