Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Sáng 22.7, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi "Tin học trẻ" và Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026, với sự tham dự của gần 200 thí sinh đạt giải.

Đây là lần đầu tiên hai cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ban tổ chức, hai sân chơi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia với hàng trăm sản phẩm, đề tài và bài dự thi, nhiều ý tưởng mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu số và tự động hóa để giải quyết các vấn đề trong học tập, đời sống và thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh của Hội thi "Tin học trẻ" ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại Hội thi "Tin học trẻ", ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 85 thí sinh, nhóm thí sinh, gồm 5 giải nhất, 11 giải nhì, 26 giải ba, 41 giải khuyến khích và 2 giải phụ.

Đối với cuộc thi "Sáng tạo trẻ", 46 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu được trao giải, gồm 5 giải nhất, 8 giải nhì, 17 giải ba và 16 giải khuyến khích. Trong đó, có rất nhiều sản phẩm bắt nguồn từ lòng nhân ái, gần gũi với đời sống sinh hoạt và học tập của các em, như: "Thiết bị giám sát và cảnh báo khẩn cấp cho người suy giảm trí nhớ", "Hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu thời gian thực bằng thị giác máy tính và mô hình ngôn ngữ lớn" hay "Hệ thống mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh sau sáp nhập dành cho thiếu nhi".

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Các bạn trẻ trình bày dự án sáng tạo trẻ của mình ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật trong tham gia hai cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ cho thế hệ trẻ là sự chuẩn bị cho tương lai.

Theo chị Thu, việc tổ chức đồng thời Hội thi "Tin học trẻ" và Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" lần đầu tiên trên quy mô toàn tỉnh không chỉ tạo sân chơi để học sinh tranh tài mà còn là môi trường phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ.

Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Dù đạt giải hay chưa, mỗi em đều đã là người chiến thắng trên hành trình dám nghĩ, dám làm, dám biến ý tưởng thành sản phẩm và không ngừng học hỏi để tiến bộ. Đằng sau những sản phẩm, phần mềm và bài thi hôm nay không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà còn là sự trưởng thành về tư duy, kỹ năng và bản lĩnh của các em trong quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo", chị Thu chia sẻ.