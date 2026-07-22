Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Sống - Yêu - Ăn - Chơi

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc

Những đề tài như thiết bị cảnh báo cho người suy giảm trí nhớ, hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI hay mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh đã tạo nên điểm nhấn thú vị tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị.

Sáng 22.7, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi "Tin học trẻ" và Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026, với sự tham dự của gần 200 thí sinh đạt giải.

Đây là lần đầu tiên hai cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ban tổ chức, hai sân chơi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia với hàng trăm sản phẩm, đề tài và bài dự thi, nhiều ý tưởng mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu số và tự động hóa để giải quyết các vấn đề trong học tập, đời sống và thực tiễn.

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh của Hội thi "Tin học trẻ"

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại Hội thi "Tin học trẻ", ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 85 thí sinh, nhóm thí sinh, gồm 5 giải nhất, 11 giải nhì, 26 giải ba, 41 giải khuyến khích và 2 giải phụ.

Đối với cuộc thi "Sáng tạo trẻ", 46 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu được trao giải, gồm 5 giải nhất, 8 giải nhì, 17 giải ba và 16 giải khuyến khích. Trong đó, có rất nhiều sản phẩm bắt nguồn từ lòng nhân ái, gần gũi với đời sống sinh hoạt và học tập của các em, như: "Thiết bị giám sát và cảnh báo khẩn cấp cho người suy giảm trí nhớ", "Hệ thống phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu thời gian thực bằng thị giác máy tính và mô hình ngôn ngữ lớn" hay "Hệ thống mô hình giáo dục lịch sử địa phương thông minh sau sáp nhập dành cho thiếu nhi".

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ - Ảnh 7.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ - Ảnh 8.

Các bạn trẻ trình bày dự án sáng tạo trẻ của mình

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật trong tham gia hai cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ cho thế hệ trẻ là sự chuẩn bị cho tương lai.

Theo chị Thu, việc tổ chức đồng thời Hội thi "Tin học trẻ" và Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" lần đầu tiên trên quy mô toàn tỉnh không chỉ tạo sân chơi để học sinh tranh tài mà còn là môi trường phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ.

Những ý tưởng từ lòng nhân ái làm nên sân chơi sáng tạo trẻ - Ảnh 9.

Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Dù đạt giải hay chưa, mỗi em đều đã là người chiến thắng trên hành trình dám nghĩ, dám làm, dám biến ý tưởng thành sản phẩm và không ngừng học hỏi để tiến bộ. Đằng sau những sản phẩm, phần mềm và bài thi hôm nay không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà còn là sự trưởng thành về tư duy, kỹ năng và bản lĩnh của các em trong quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo", chị Thu chia sẻ.

Tin liên quan

Sáng tạo trẻ: Thuốc bảo vệ thực vật thân thiện môi trường của sinh viên

Sáng tạo trẻ: Thuốc bảo vệ thực vật thân thiện môi trường của sinh viên

Nhóm sinh viên Viện Kỹ thuật hóa học (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) đã nghiên cứu ra sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ hạt củ đậu an toàn, thân thiện với môi trường .

Sáng tạo trẻ: Phát hiện thừa, thiếu đạm của rau qua ảnh

Sáng tạo trẻ: Kiểm soát điện ở gia đình

Khám phá thêm chủ đề

sáng tạo Tin Học Trẻ Quảng Trị

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận