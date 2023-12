Nicki Minaj ra giá 30 triệu USD để quay lại làm giám khảo American Idol

Nicki Minaj từng làm giám khảo mùa 12 cuộc thi American Idol cùng với Mariah Carey, Keith Urban và Randy Jackson.



Nữ rapper Nicki Minaj PEOPLE

Khi đó cô có mối quan hệ căng thẳng với Mariah Carey và bị cáo buộc dọa bắn "kẻ khốn kiếp" Mariah Carey nếu có một khẩu súng trong tay, trước khi rời khỏi trường quay American Idol ngày 2.10.2012. Nguồn tin cho biết vào thời điểm đó Mariah Carey đã thuê thêm nhân viên an ninh sau vụ việc Minaj đe dọa tính mạng, nhưng nữ rapper phủ nhận mọi chuyện. Nguyên do là Minaj không chịu nổi sự châm chọc của Mariah Carey khi ngồi bàn giám khảo. Mariah Carey chính thức thông báo rời vị trí giám khảo mùa 13 dù cát sê lên đến 18 triệu USD khi ngồi "ghế nóng" American Idol. Nicki Minaj cũng lên tiếng xác nhận không tiếp tục tham gia chương trình này mùa tiếp theo.

Lần xuất hiện gần đây trong chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen (tạm dịch Xem những gì xảy ra trực tiếp với Andy Cohen), Nicki Minaj tiết lộ chỉ quay lại American Idol với một điều kiện.

Khi Andy Cohen hỏi cô: "Bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để làm giám khảo cho American Idol lần nữa?". Sau khi cân nhắc, cô trả lời: "Chắc phải 30 triệu USD".

Ban tổ chức American Idol chưa xác nhận có mời Nicki Minaj hay không. Hiện ban giám khảo mùa 22 được công bố gồm Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie. American Idol mùa 22 bắt đầu từ ngày 18.2.2024.