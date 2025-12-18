Niềm tin chấn chỉnh môn 'liên kết'

"Nhà nước miễn học phí có 1 - 2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa người ngoài vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… rồi thu tiền, các cháu phải đóng thêm vài triệu", Tổng Bí thư nêu rõ và chỉ đạo: "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được. TP.Hà Nội phải kiểm tra vì hiện tượng này không đúng bản chất giáo dục".

Phát biểu của Tổng Bí thư nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng phụ huynh, trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Lãnh đạo cao nhất của Đảng đã chỉ rõ những biến tướng khi đưa vào trường học các hoạt động giáo dục tự nguyện nhưng phụ huynh không được hỏi ý kiến, bị buộc phải "tự nguyện" tham gia và phải đóng góp một khoản không nhỏ mỗi tháng trong sự ấm ức.

Sau yêu cầu của Tổng Bí thư, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đang yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể. Còn Sở GD-ĐT Hà Nội, nơi được chỉ đích danh "phải kiểm tra", đã lập tức gửi văn bản yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện "dịch vụ hỗ trợ giáo dục" trong trường công lập, bao gồm: kỹ năng sống, tiếng Anh, STEM, kỹ năng công dân số, AI… Trong đó, yêu cầu các trường đề xuất kiến nghị phương án trong thời gian tới, làm rõ việc cần thiết hoặc không cần thiết tổ chức thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường…

Việc đưa các môn học tự nguyện, liên kết vào các trường học hiện nay "như vòi bạch tuộc", len lỏi khắp nơi; chặn chỗ này lại mọc ra ở chỗ kia… Rất nhiều nghi ngờ đặt ra khi thời khóa biểu môn liên kết được xếp chèn vào giờ học chính khóa, tiện cho việc bố trí người dạy của đối tác liên kết nhiều hơn là tiện cho việc học của học sinh (HS) và giờ đưa đón của phụ huynh.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư đã khiến phụ huynh và dư luận xã hội có niềm tin hơn bao giờ hết, rằng tình trạng lập lờ, "bát nháo" trong dạy học liên kết ở các nhà trường sẽ thực sự được chấn chỉnh.

Sở dĩ phải khẳng định là "có niềm tin hơn bao giờ hết" bởi trên thực tế những năm gần đây, tình trạng ép HS phải học các môn học, hoạt động giáo dục liên kết đã được phản ánh rất nhiều, Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT từng ra các văn bản chỉ đạo, yêu cầu chấn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng này không những không giảm mà dường như ngày càng trầm trọng và tinh vi hơn, khiến phụ huynh dần xói mòn niềm tin vào những chỉ đạo của ngành. Những lời than phiền về việc được miễn học phí nhưng thực tế phải đóng phụ phí cao hơn nhiều lần đã làm cho nỗ lực của cả hệ thống chính trị để miễn học phí cho HS phổ thông giảm ý nghĩa như nó vốn có.

Vốn luôn đồng hành cùng phụ huynh, là nơi được phụ huynh tin tưởng để phản ánh những bức xúc tình trạng này mỗi năm học, Báo Thanh Niên hiểu rõ tâm tư ấy của phụ huynh và dư luận. Và lần này, sau chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư, người viết cũng cảm nhận được sự tác động mạnh mẽ đối với phụ huynh và dư luận xã hội. Họ tin tưởng rằng, sẽ có những giải pháp dứt khoát, quyết liệt từ ngành giáo dục trong vấn đề này. Không thể để chính sách miễn học phí bị giảm đi ý nghĩa và tính nhân văn bởi những khoản "phụ phí", "tự nguyện".